Фаррахов ответил на актуальные вопросы людей старшего поколения о туризме и спорте

Депутат Госдумы РФ от Татарстана Айрат Фаррахов в региональной общественной приемной «Единой России» в Казани провел онлайн-встречу с пенсионерами республики. Людей старшего возраста интересовали вопросы развития туризма и спортивной инфраструктуры.

Первой дозвонившейся до депутата стала председатель совета ветеранов пгт Васильево Татьяна Матеркова. Она рассказала, что в поселке они активно занимаются помощью ветеранам Великой Отечественной войны.

«Я возглавляю совет ветеранов поселка Васильево, мы занимаемся вопросами помощи пенсионерам, участникам войны, но их остается все меньше и меньше, под нашим крылом остаются дети войны. Будет ли решатся в Госдуме вопрос о закреплении особого статуса для детей войны?» — поинтересовалась Матеркова.

Айрат Фаррахов пояснил, что этот вопрос в Госдуме находится на особом контроле.

«В первую очередь наша задача была постараться решить все те обязательства, которые государство брало на себя по поводу ветеранов и участников Великой Отечественной войны. Я абсолютно уверен, что Госдума обязательно вернется в том или ином варианте к обсуждению и принятию решений по этим вопросам», — отметил парламентарий.

Жительница Апастовского района РТ Гульнур рассказала депутату о том, что в районе не хватает спортивных тренеров, которые могли бы заниматься с пенсионерами индивидуально.

«Люди старшего возраста хотят заниматься дополнительными физическими нагрузками. У нас в Апастово есть универсальный спортзал, но в то же время хотелось бы иметь специалиста-тренера, который мог бы заниматься с людьми старшего возраста, учитывая их возрастные особенности. Эта проблема есть не только у нас, потому что для детей и молодежи есть такие тренеры, и для нас тоже таких хотелось бы», — сказала Гульнур.

Жительнице объяснили, что этот вопрос будет взят на контроль и в скором времени начнет прорабатываться.

Также к Фаррахову обратилась еще одна жительница республики Галина. Она выступила с предложением сделать льготы для пенсионеров, чтобы они могли путешествовать по Татарстану.

«У меня есть предложение в рамках проекта „Активное долголетие“, о котором постоянно говорит Владимир Путин. Рассмотреть внедрение „серебренного“ туризма в Татарстане. Потому что мы хотим путешествовать не по заграницам, а по родному Татарстану. А для этого нужны льготы для пенсионеров», — сказала она.

Айрат Фаррахов попросил направить ее предложение в свой адрес, после чего он обратится в Госкомитет РТ по туризму и Минтруд.

«Всероссийская партия „Единая Россия“ активно занималась и будет заниматься всеми озвученными вопросами. Если у вас есть предложения, замечания о том, что тот или иной проект недостаточно развивается в вашем муниципалитете, мы готовы проработать эти вопросы. Еще раз подчеркиваю, мы вас слышим, и мы хотим организовать работу так, чтобы сохранить ваше здоровье и предоставить вам все возможности для того, чтобы вы занимались спортом активно и сохраняли свое долголетие», — подчеркнул Айрат Фаррахов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что подобную встречу с людьми старшего возраста провел депутат Госдумы РФ от РТ Марат Бариев.