В татарстанской «Единой России» выслушали проблемы людей старшего возраста

Могут ли пенсионеры стать самозанятыми и как людям старшего возраста найти работу, — на эти и другие вопросы ответил сегодня депутат Госдумы РФ от Татарстана Марат Бариев.

«Людям важны такие встречи, им важно услышать ответы на их вопросы, и люди всегда им рады», — отметил парламентарий.

Так, участники мероприятия спросили у него, распространяется ли режим самозанятости на людей пенсионного возраста. Специалисты Центра занятости пояснили, что законом не предусмотрены никакие ограничения по этому виду деятельности, и, соответственно, пенсионеры могут стать самозанятыми без всяких препятствий. Однако им не стоит забывать, по данному режиму нельзя заниматься перепродажей товаров и реализовать подакцизную продукцию. Этот налоговый режим сейчас можно легко оформить через мобильное приложение «Мой налог».

Интересовали участников и вопросы трудоустройства. Так, например, одна из жительниц республики интересовалась, может ли ее 70-летняя бабушка устроиться на работу.

«Такая возможность действительно существует. Например, в 2020 году в рамках федерального проекта для людей старшего возраста 3,5 тыс. человек приняли участие в этом проекте. На сегодняшний день люди старшего возраста могут воспользоваться всероссийской базой вакансий „Работа в России“, посредством которой можно подать заявление на обучение и пройти его на базе различных площадок. После прохождения обучения можно будет трудоустроиться на работу», — объяснил Бариев.

Помимо этого, задать вопрос депутату можно было и по телефону. Так, к примеру, дозвонившимся рассказали о волонтерском движении в Татарстане для пенсионеров.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на одной из прошлых встреч в региональном отделении партии «Единой России» выслушали проблемы обманутых дольщиков.