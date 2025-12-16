Фаррахов: Открытие новых поликлиник было наказом при подготовке народной программы

Депутат Государственной Думы ФС РФ Айрат Фаррахов

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Сегодня в Казани торжественно открыли детскую городскую поликлинику №11 в жилом комплексе «Волжские просторы» Приволжского района города и филиал городской поликлиники №20 в жилых комплексах «Весна» и «Весна 2» Советского района.

В мероприятии приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, депутат Государственной Думы РФ Айрат Фаррахов, мэр Казани и секретарь Казанского местного отделения партии «Единая Россия» Ильсур Метшин, министр здравоохранения РТ Альмир Абашев и другие официальные лица, сообщает пресс-служба регионального отделения «ЕР».

«Вопросы здравоохранения для нас были и остаются в приоритете. Это качество жизни наших граждан. В республике для первичного звена здравоохранения построено 53 и отремонтирован 151 объект. Только в текущем году в рамках федеральных и республиканских проектов было построено и отремонтировано 282 объекта на сумму 6,3 млрд рублей», – отметил в своей речи Рустам Минниханов.

«Сегодняшняя проблема больших городов – это быстрое жилищное строительство, и социальная инфраструктура не всегда успевает за ним. Жилой комплекс «Весна» – это очень большой микрорайон, и обращение граждан к депутатам Государственной Думы от «Единой России» по поводу строительства поликлиники звучало именно как наказ в народную программу партии», – заметил Айрат Фаррахов, комментируя открытие филиала городской поликлиники №20.

По словам парламентария, с самого начала проектирования и строительства этого медицинского учреждения депутаты держали этот вопрос на контроле.

«Мы смотрели за качеством выполнения работ. Сегодня она (поликлиника – прим. Т-и) торжественно открыта. И мы видим, что качество работ – самое лучшее. Здесь будет работать квалифицированный персонал. 400 посещений в сутки будет обслуживать эта поликлиника на начальном этапе. Она полностью цифровизована. Здесь есть все, начиная от гериартрии, заканчивая травмпунктом, эндоскопией, стоматологией», – добавил Фаррахов.

Кроме того, депутат напомнил, что строительство учреждений здравоохранения – это один из элементов народной программы, с которой единороссы в 2021 году шли на выборы в нижнюю палату Федерального Собрания.

«Народная программа в Татарстане Всероссийской политической партии «Единая Россия» реализована полностью. Достигнуты не только все ее цели, мы взяли на себя еще дополнительные обязательства. И все эти обязательства тоже выполнили», – заверил он.

В 2026 году в рамках народной программы «ЕР» возьмет на контроль капитальный ремонт 44 общеобразовательных школ. Политик рассказал, что в учреждениях образования не только выполнят все ремонтные работы до 1 августа, но и установят парты героев, организуют мероприятия патриотического толка.

«Всё это – на контроле партии «Единая Россия», мы будем контролировать каждый этап этих работ. Государственной Думой принят федеральный бюджет, и на следующий год он предусматривает более 5,5 трлн [рублей] дополнительных расходов на реализацию народной программы партии. Еще раз подчеркну: в Татарстане народная программа «Единой России» реализована полностью», – заключил Айрат Фаррахов.

