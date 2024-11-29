Страсти по Шурале: Татарстан борется с фирмой, запатентовавшей имена татарских персонажей

Казанская фирма, зарегистрировавшая в Роспатенте в качестве товарных знаков «Шурале», «Су Анасы» и «Камыр Батыр», пытается присвоить имена еще двух известных татарских сказочных персонажей — Алтынчеч и Убырлы Карчык. Как республика планирует защитить свое культурное наследие и помешать планам коммерсантов, рассказала «Республика Татарстан».

Так, о ситуации уже сообщил в Роспатент и Минэкономразвития депутат Государственной Думы Айрат Фаррахов. Оба ведомства ответили ему, что особо ценные объекты культурного наследия, в том числе нематериальные, не могут быть зарегистрированы как товарные знаки. Это противоречит пункту 4 статьи 1483 Гражданского кодекса России.

«Мне процитировали закон о недопустимости регистрации в качестве товарных знаков объектов особо ценных объектов культурного наследия. Но корень проблемы в том, что список таких объектов пока не определен», — отметил он.

По его мнению, работу в этом направлении необходимо максимально ускорить. Это позволит оспорить уже выданные патенты и предотвратить подобные случаи в будущем.

Министерство культуры Татарстана направило в Роспатент обращение об отзыве выданных патентов на имена персонажей татарских сказок.

«Ответ пока не получили, но думаем, что этот путь быстрее, чем создание реестра национального достояния, что тоже необходимо, конечно. Также мы довели информацию до всех наших подведомственных учреждений, чтобы они не заключали никаких соглашений с той фирмой и ей подобными, даже на рубль», — заявил руководитель пресс-службы министерства Айрат Файзрахманов.

Напомним, ООО «Национальные игрушки» запросило у Государственного театра кукол «Экият» полмиллиона рублей и роялти за использование названий литературных героев «Шурале» и «Су анасы». Как такое возможно и как в данной ситуации поступит театр, сообщал ранее «Татар-информ».