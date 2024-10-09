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Фаррахов о законопроекте бюджета РТ: Ко второму чтению будут изменения
Депутат Госдумы России Айрат Фаррахов прокомментировал «Татар-информу» принятый в первом чтении законопроект бюджета РТ на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Парламентарий присутствовал на заседании Госсовета РТ, где рассматривался документ.
«Бюджет будет рассматриваться во втором чтении, и я уверен, что в нем будут изменения. Это связано с тем, что бюджет федеральный будет рассматриваться 24 октября. Часть трансфертов, которые будут направлены в Республику Татарстан, необходимо будет отразить в республиканском бюджете», – заявил Фаррахов.
Депутат Госдумы считает, что бюджет, который принят сегодня в первом чтении, сбалансирован по доходам и расходам, а также решает поставленные задачи.
«В целом время действительно сложное, но бюджет предполагает рост как доходов, так и расходов, рост экономики, поддержку технологического суверенитета и решение всех социальных задач. Бюджет хороший!», – заключил Фаррахов.
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