Бюджет РТ на 2025 год принят в первом чтении с дефицитом 13,5 млрд рублей

Доходы бюджета Татарстана на 2025 год прогнозируются в объеме 425,5 млрд рублей, расходы – 439 млрд рублей. Дефицит составит 13,5 млрд рублей. Законопроект о бюджете РТ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов приняли в первом чтении на четвертом заседании Госсовета РТ.

Доходная часть консолидированного бюджета республики на следующий год запланирована в сумме 512,1 млрд рублей, расходная – 525,6 млрд рублей, дефицит – 13,5 млрд рублей, рассказал министр финансов РТ Радик Гайзатуллин.

Ожидается, что налог на прибыль поступит в размере 128 млрд рублей. Поступление налога на доходы физлиц в консолидированный бюджет республики запланировано в объеме 186 млрд рублей, в бюджет – 130,2 млрд рублей. «Расчеты по налогу производились исходя из прогнозируемого фонда оплаты труда», – уточнил он.

Поступление акцизов в консолидированный бюджет составит 45 млрд рублей, в бюджет республики – 43,4 млрд рублей. Налог на имущество организаций прогнозируется в размере 41,6 млрд рублей.

Предполагается, что неналоговые доходы консолидированного бюджета в 2025 году составят 29,7 млрд рублей, бюджета – 24 млрд рублей.

Глава Минфина отметил, что пока не определены межбюджетные трансферты из федеральной казны. Сумма этих средств станет известна после утверждения бюджета РФ.

Министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов добавил, что Правительство России завершает работу по формированию федеральных проектов, в состав которых войдут 19 новых национальных проектов.

«Разработаны паспорта, целевые показатели мероприятий федеральных проектов, целью которых является достижение задач, поставленных Президентом России. Министерство прорабатывает с федеральными коллегами вопросы включения республиканских объектов и мероприятий в новые национальные проекты», – сообщил он.

По сравнению с первоначальным проектом бюджета на 2025 год в представленном документе доходы увеличены на 25 млрд рублей, расходы – на 39 млрд рублей, заявил председатель Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин.

«Проект бюджета представляет собой стратегическую концентрацию ресурсов для выполнения социальных обязательств. Учтены задачи, поставленные в послании Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Бюджет является сбалансированным, отвечает современным реалиям и запросам общества», – подчеркнул он.

По словам депутата, на первоочередные и социально значимые расходы приходится 86% в структуре бюджета. «Такого никогда не было», – заметил он.

В завершение обсуждения Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин отметил, что проект бюджета рассмотрен очень тщательно. «Документ сбалансирован. Уверены в его реализации», – подытожил он.

Доходы бюджета республики на 2026 год запланированы в сумме 451,1 млрд рублей, расходы – 464,2 млрд рублей, дефицит – 13 млрд рублей.

Доходы регионального бюджета на 2027 год прогнозируются в объеме 474 млрд рублей, расходы – 486,5 млрд рублей, дефицит – 12,4 млрд рублей.

Поправки к законопроекту можно вносить до 1 ноября.