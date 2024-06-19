Фаррахов о новом главе Минземимущества РТ: Принято важное и правильное решение

Назначение Азата Кадырова министром земельных и имущественных отношений Татарстана – это важное и правильное решение. Такое мнение в разговоре с корреспондентом «Татар-информа» выразил депутат Госдумы Российской Федерации Айрат Фаррахов.

«Во-первых, отдельное уважение Рустаму Нургалиевичу [Минниханову]. Принято очень важное и очень правильное решение. Азат Кадыров – это человек, прошедший просто фантастическую управленческую школу, он имеет огромный профессиональный опыт. Хочу отдельно отметить его очень высокий авторитет в федеральной власти», – поделился Фаррахов.

Он также отметил, что опыт, который новый глава Минземимущества республики наработал на посту первого замминистра спорта России, пригодится ему на новом месте и будет полезен для Татарстана.

Напомним, указ о назначении Азата Кадырова подписал Раис РТ Рустам Минниханов. Он заменит на посту Фаниля Аглиуллина, который стал и. о. вице-премьера РТ и будет курировать восстановление подшефных Татарстану городов Лисичанск и Рубежное в Луганской народной республике.