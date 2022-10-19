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Ру Тат
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Общество
19 октября 2022  19:38

Фаррахов: Мобилизованные многодетные отцы будут возвращены в семьи

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Мобилизованные мужчины с тремя и более несовершеннолетними детьми, призванные до 4 октября, будут возвращены домой. Контроль по каждому такому случаю будет вестись парламентариями Госдумы. Об этом в беседе с корреспондентом «Татар-информа» сообщил депутат Государственной Думы от Татарстана Айрат Фаррахов.

По его словам, об этом депутатам рассказал официальный представитель Минобороны РФ в ходе прошедшей встречи на площадке Думы. Фаррахов напомнил, что по указанию Генштаба РФ с 4 октября в Татарстане уже не призывают по мобилизации отцов троих детей. 

«Те граждане из этой категории, кто был призван до 4 октября, по ним сейчас Минобороны будет принимать решение об их возвращении. Директива Генштаба РФ от 4 октября имеет обратную силу, поэтому она распространяется на тех отцов троих детей, которые были мобилизованы ранее», – объяснил Фаррахов. 

Он подчеркнул, что этот вопрос волновал граждан, поэтому депутаты вместе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным поставили его перед представителями военного ведомства во время сегодняшней встречи. «В Минобороны попросили, чтобы депутаты контролировали этот вопрос. У меня много обращений от наших граждан по этому вопросу, по каждому обращению будем отрабатывать», –  заключил Фаррахов. 

Напомним, Володин сообщил сегодня, что по России уже 9500 многодетных отцов отозвали из воинских частей и возвратили в семьи.

#мобилизация #Айрат Фаррахов #госдума рф #минобороны рф #спецоперация
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