Фаррахов: КГМУ планирует провести капремонт еще в двух общежитиях

И. о. ректора КГМУ Айрат Фаррахов

Администрация Казанского государственного медицинского университета планирует в 2027-2028 и 2028-2029 провести капитальный ремонт еще в двух общежитиях, №1 на улице Маяковского и №6 на улице Чуйкова, – в дополнение к общежитию №3 на улице Кирпичникова, обновление которого уже ведется. Об этом рассказал и. о. ректора КГМУ, председатель регионального общественного совета федерального проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия» Айрат Фаррахов, сообщает пресс-служба Татарстанского отделения «ЕР».

Начавшийся в прошлом, 2025 году капитальный ремонт общежития №3 производится в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Здание 1963 года постройки планируется открыть после обновления к новому учебному году, о чем ранее сообщал «Татар-информ».

«Задача по модернизации образовательной базы университета является одной из ключевых, ее реализация будет осуществляться в рамках федеральных и региональных программ, в том числе программы „Приоритет 2030“. Одна из них – укрепление материально-технической базы: ремонт и реконструкция учебных корпусов и общежитий, создание комфортных условий для учебы и научной деятельности», – подчеркнул в связи с этим Айрат Фаррахов.

Кроме того, в Казанском медуниверситете обновят лаборатории и симуляционные площадки, оснащенные высокотехнологичным оборудованием. Модернизация должна помочь студентам осваивать передовые методы диагностики и лечения, пояснил исполняющий обязанности ректора.

Параллельно, по словам Фаррахова, формируется интегрированная цифровая экосистема университета, направленная на эффективное управление бизнес-процессами и развитие цифровых компетенций, обеспечение высокого уровня информационной безопасности.

«Создаются новые, уникальные образовательные программы на основе интеграции науки и образования, устойчивого взаимодействия с лидерами отрасли, представителями работодателей, изучения и адаптации международного опыта, современных информационных технологий и искусственного интеллекта», – заверил он.

Айрат Фаррахов заявил также, что Казанский медицинский университет входит в тройку лучших медицинских вузов России и в топ-10 ведущих медуниверситетов мира. По его оценке, позиции КГМУ по направлениям «Медицина и здоровье», «Наука и образование» подтверждают высокий уровень подготовки специалистов. «Мы не просто следим за рейтингами – мы их создаем», – выразил уверенность он.

И. о. ректора также добавил, что в университете успешно функционируют 11 научных лабораторий, в которых реализуются два стратегических технологических проекта, а также ведется работа по 27 приоритетным научным проектам. При организации научной работы руководство вуза ориентируется на решение задач, поставленных Стратегией научно-технологического развития РФ.

Фаррахов также привел данные статистики: за последние пять лет публикационная активность сотрудников университета увеличилась на 40%, результаты интеллектуальной деятельности выросли в пять раз, научно-исследовательских проектов стало больше в четыре раза. В КГМУ насчитывается четыре диссертационных совета по защите диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук.

«Безусловно, мы не собираемся останавливаться на достигнутом. <...> основной целью реализации научно-исследовательской политики <...> является создание условий для эффективного проведения исследований, разработки и внедрения новых технологий, что в свою очередь способствует повышению конкурентоспособности университета на национальном и международном уровнях. В связи с этим нами будет продолжена работа по повышению научного потенциала университета, открытию новых научных направлений и укреплению материально-технической базы», – подытожил экс-депутат Государственной Думы.

