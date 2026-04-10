Партийный десант оценил ход ремонта общежития Казанского медуниверситета

Партийный десант в составе активистов «Единой России» и «Молодой Гвардии» ознакомился с ходом капитального ремонта общежития №3 Казанского государственного медицинского университета. Об этом сообщается на сайте партии.

Здание 1963 года постройки расположено на улице Кирпичникова, его ремонт начался в июле прошлого года. Открыть обновленное общежитие планируется к новому учебному году.

Как сообщил начальник отдела капитального ремонта и строительства Казанского государственного медицинского университета Айдар Алеев, капитальный ремонт ранее носил частичный характер.

«Комплексного капитального ремонта в здании никогда не проводили. Были сделаны капитальные ремонты по отдельным направлениям: где-то была заменена электрика, сантехника, где-то провели штукатурные работы. Проводили работы по укреплению самого здания», – рассказал Алеев.

Проект реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети». По инициативе «Единой России» и поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина к 2030 году в стране планируется модернизировать и капитально отремонтировать 800 университетских общежитий.

«Мы прошли отбор в первой волне. Нам выделили средства из федерального бюджета – это 183 миллиона рублей. Срок выполнения работ – 13 месяцев. Сейчас работы выполнены в объеме 40%. В объем работ входит полная замена кровельного, стеновых и напольных покрытий, обновление всех инженерных систем, включая системы водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения», – сообщил Айдар Алеев.

Одно из ключевых пожеланий студентов связано с доступом к интернету, и оно будет учтено. Также оснащение помещений после ремонта будет профинансировано университетом в объеме 80 млн рублей.

Вместе с партийным десантом в осмотре приняли участие студенты Казанского государственного медицинского университета.

«Мы ждем открытия общежития после ремонта. Мои ожидания от современного ремонта – это его функциональность. Комнаты оснастят хорошей мебелью, к тому же, как нам объяснили, предусмотрен дизайн помещений. Здесь будет работать спортзал. Надеюсь, получится его немного расширить», – поделился впечатлениями студент 3-го курса стоматологического факультета КГМУ Ибрагим Магомедов.

Также участники осмотра ознакомились с планами ремонта общежития №4 на улице Пионерской, который начнется в июле и продлится около года. КГМУ уже заключил соглашение на проведение работ. Общая сумма финансирования капремонта здания – около 238 млн рублей из федерального бюджета и 50 млн рублей за счет средств самого вуза.

В планах университета – обновление общежитий №1 на улице Маяковского и №6 на улице Чуйкова в 2027–2029 годах. Модернизация также затронет общежития средних специальных учебных заведений.

В 2025 году в Татарстане отремонтировали 6 общежитий ссузов, в том числе 3 – по республиканской программе, 1 – по федеральной программе «Профессионалитет», 2 – внепрограммные. В этом году запланирован капитальный ремонт 10 общежитий колледжей и техникумов. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя РТ.

Отмечается, что сегодня в России насчитывается около 3,3 тыс. студенческих общежитий, в которых проживают почти 1 млн человек.

Ремонт студенческих общежитий является частью народной программы «Единой России». Финансирование этого направления включено в бюджет. В 2022–2025 годах капитально отремонтировано 629 общежитий, где проживают почти 200 тыс. студентов. В 2026 году планируется отремонтировать еще 56 общежитий. Общий объем финансирования программы на 2022–2026 годы составляет 35,2 млрд рублей.

Контроль за реализацией программы осуществляется совместно с «Молодой Гвардией Единой России». Активисты собирают обратную связь студентов и участвуют в выездных проверках.

«В Татарстане "Молодая Гвардия" ежегодно принимает активное участие в мониторинге ремонтов студенческих общежитий. Эту работу мы проводим для того, чтобы выявлять и реагировать на те потребности студентов, которые есть. Например, студентам важно, чтобы был интернет – так они смогут им свободно пользоваться в том числе и для учебы, и в этом общежитии для них будет такая возможность. Студенты, которые потом будут пользоваться общежитиями после ремонта, должны получить максимально комфортные условия проживания. Поэтому мы проверяем не только сроки соблюдения ремонта, его качество, но и доносим пожелания студентов, которые потом будут жить в комнатах, пользоваться душевыми, кухнями, зонами отдыха и спорта», – отметил депутат Госсовета РТ, руководитель Татарстанского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Руслан Шигабуддинов.

Предложения по развитию высшего и среднего профессионального образования будут включены в обновленную народную программу партии.