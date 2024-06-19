Фаррахов: Фаниль Аглиуллин принесет большую пользу Лисичанску и Рубежному

Новый и. о. вице-премьера РТ Фаниль Аглиуллин, который будет курировать восстановления подшефных Татарстану городов Лисичанск и Рубежное в Луганской народной республике, принесет большую пользу этим территориям. Такое мнение в разговоре с корреспондентом «Татар-информа» высказал депутат Государственной Думы России Айрат Фаррахов.

«Фаниль Анварович — это человек военный, человек, который набрался очень большого опыта. У меня был с ним не один контакт по вызволению военнопленных и помощи нашим военнослужащим. Он профессионально знает эту тему <…>. И конечно же, он принесет очень большую пользу нашим подшефным территориям», — отметил парламентарий.

Указом Раиса РТ Рустама Минниханова Фаниль Аглиуллин назначен исполняющим обязанности вице-премьера Правительства республики. Его кандидатура должна пройти процедуру согласования в Государственном Совете Татарстана, до этого момента он будет работать как и. о.

Ранее Аглиуллин занимал пост министра земельных и имущественных отношений Татарстана. Вместо него эту должность займет Азат Кадыров — бывший первый замминистра спорта России.

«Еще раз хочу сказать, я очень горжусь этими ребятами, они действительно очень профессиональные и доказали работой свой профессионализм», — заключил депутат ГД РФ.