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Фаррахов: Фаниль Аглиуллин принесет большую пользу Лисичанску и Рубежному
Новый и. о. вице-премьера РТ Фаниль Аглиуллин, который будет курировать восстановления подшефных Татарстану городов Лисичанск и Рубежное в Луганской народной республике, принесет большую пользу этим территориям. Такое мнение в разговоре с корреспондентом «Татар-информа» высказал депутат Государственной Думы России Айрат Фаррахов.
«Фаниль Анварович — это человек военный, человек, который набрался очень большого опыта. У меня был с ним не один контакт по вызволению военнопленных и помощи нашим военнослужащим. Он профессионально знает эту тему <…>. И конечно же, он принесет очень большую пользу нашим подшефным территориям», — отметил парламентарий.
Указом Раиса РТ Рустама Минниханова Фаниль Аглиуллин назначен исполняющим обязанности вице-премьера Правительства республики. Его кандидатура должна пройти процедуру согласования в Государственном Совете Татарстана, до этого момента он будет работать как и. о.
Ранее Аглиуллин занимал пост министра земельных и имущественных отношений Татарстана. Вместо него эту должность займет Азат Кадыров — бывший первый замминистра спорта России.
«Еще раз хочу сказать, я очень горжусь этими ребятами, они действительно очень профессиональные и доказали работой свой профессионализм», — заключил депутат ГД РФ.
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