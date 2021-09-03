Айрат Фаррахов: Уровень вовлеченности россиян в избирательный процесс растет

В последние годы уровень вовлеченности, ответственности и интереса граждан к участию в выборах активно растет, заявил депутат Госдумы РФ от партии «Единая Россия» Айрат Фаррахов на заседании экспертного клуба «Волга» «Выборы-2021: контроль за голосованием».

Он подчеркнул, что партия «Единая Россия» заинтересована в открытости проводимых выборов.

«Мы, как ведущая политическая партия и как партия, основателем которой был действующий Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, заинтересованы в том, чтобы выборы были максимально прозрачными и открытыми», — отметил парламентарий.

По его словам, чтобы обеспечить безопасность граждан в условиях непростой эпидобстановки в стране, правительство проделало серьезную работу.

«Как действующий законодатель, могу сказать, что очень плотно и подробно парламент Российской Федерации, несмотря на ограничения, обсуждал вопросы совершенствования нашего законодательства. И мы видим, насколько оно продвинулось вперед для того, чтобы наряду с прозрачностью и открытостью обеспечить еще и безопасность огромному количеству людей, которые будут работать на участках, будут наблюдать за процессом выборов», — сказал Фаррахов.

Он подчеркнул, что благодаря совместным усилиям законодательной власти и работе Роспотребнадзора стало возможным максимально исключить негативные последствия фейков и дезинформации в процессе избирательной кампании.

«Все партии в соответствии с действующим порядком имеют право представлять и иметь своих наблюдателей, и, конечно же, всероссийская политическая партия „Единая Россия“ будет наблюдать за тем, как проходят выборы», — заверил Фаррахов, отвечая на вопрос о том, планируется ли «покрывать наблюдением все избирательные участки Республики Татарстан».

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с депутатами Госдумы седьмого созыва поручил провести избирательную кампанию открыто, честно и в полном соответствии с законом, о чем сообщало ИА «Татар-информ».