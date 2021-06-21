Путин: Наша задача в том, чтобы выборы прошли чисто и честно 

Президент России Владимир Путин заявил, что выборы в Госдуму должны пройти в полном соответствии с законом, сообщает пресс-служба Кремля.

«Повторю, наша общая задача, в том числе парламентских партий, чтобы выборы проходили чисто и честно, прозрачно и открыто — в строгом соответствии с законом», — сказал он во время очной встречи с депутатами Госдумы седьмого созыва в Кремлевском дворце.

Он поставил задачу провести избирательную кампанию так, чтобы легитимность ее итогов не вызывала ни у кого сомнений.

«Для всех нас, для общества, для уверенного развития страны важно, чтобы состав будущей, восьмой Думы, объективно отражал волю людей, суверенный выбор граждан России», — подчеркнул Путин.

Президент РФ убежден, что только разумная конкуренция, уважение к оппонентам и гражданам страны могут поспособствовать качественному развитию парламентаризма и многопартийности в стране и укрепят доверие граждан к институтам власти.

«Доверие людей ко всем институтам власти — а это необходимая, самая прочная основа, чтобы двигаться вперед, достигать национальных целей развития», — подчеркнул он.

Напомним, что ранее Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы нового созыва на 19 сентября 2021 года.