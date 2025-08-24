Фармацевтов начнут штрафовать за несообщение о дешевых аналогах лекарств

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С 1 сентября фармацевтам, если они не будут сообщать покупателям о более дешевых аналогах лекарств, будет грозить административный штраф в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. Об этом рассказал доцент кафедры медицинского права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Алексей Кубышкин, передает ТАСС.

По словам юриста, речь идет о пункте 15 Правил надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения. Они были утверждены приказом Минздрава России от 29 апреля 2025 года №259н и вступят в силу с начала сентября.

Специалист при этом напомнил о принятом еще в 2011 году федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», согласно которому фармацевтические работники и руководители аптечных организаций не вправе скрывать информацию о наличии более дешевых лекарств и медицинских изделий.

Но теперь эта норма конкретизирована. «Такая конкретизация является оправданной для устранения неопределенности в законодательном регулировании», – добавил он.

При этом, по оценке юриста, данная новация не вызовет существенного увеличения рисков, включая финансовые, для аптечных организаций и фармацевтических компаний.