«Это ответвление от ВСМ»: аэропорты Татарстана планируют соединить скоростными поездами

Ряд проектов по развитию железнодорожного транспорта готовятся реализовать в Татарстане. В ближайшие годы в Казани планируют запустить кольцевой железнодорожный маршрут, а следом – скоростные поезда между аэропортами «Казань» и «Бегишево». Об этом сообщил ИА «Татар-информ» глава Миндортранса РТ Фарит Ханифов.

По словам Фарита Ханифова, правление ОАО «РЖД» приняло документ о строительстве скоростной железной дороги от аэропорта «Казань» до «Бегишево» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

На дорогу из аэропорта Казани до «Бегишево» уйдет чуть более часа

По словам министра, руководство «Российских железных дорог» реализует стратегию по увеличению пассажирских перевозок между городами и поселками страны. Ряд таких проектов есть и в Татарстане.

«Протяженность железнодорожных путей по территории республики составляет около 2 тыс. километров. По Горьковской железной дороге перевозится больше пассажиров, а погрузка достигает чуть более 1 млн тонн. Куйбышевская железная дорога считается более грузовой – по ней перевозится 15 млн тонн грузов в год. Как добиться увеличения пассажиропотока на железных дорогах? Должны быть комфортные перроны, удобные остановочные пункты и маршруты, чтобы утром поехать на работу на электричке, а вечером на ней вернуться домой», – сказал глава Миндортранса РТ.

Он сообщил, что правление ОАО «РЖД» приняло документ о строительстве скоростной железной дороги от аэропорта «Казань» до «Бегишево». Доехать по этому маршруту можно будет за 1 час 15 минут. Начать реализацию проекта планируют в 2027 году.

Доехать от одного аэропорта Татарстана до другого можно будет за 1 час 15 минут. Начать реализацию проекта планируют в 2027 году Фото: tatarstan.ru

Фарит Ханифов уточнил, что проект скоростной железной дороги не связан с планами по строительству высокоскоростной магистрали Москва – Казань. «Это как бы ответвление от ВСМ. Кстати, проектно-сметная документация 12-го этапа высокоскоростной магистрали, который идет по территории Чувашии и Татарстана, прошла госэкспертизу. То есть проект готов, в случае реализации его, возможно, потребуется немного обновить. Под магистраль даже зарезервированы земельные участки. Это очень серьезный проект, думаю, когда-то он будет реализован», – подчеркнул он.

Говоря о возможности железнодорожного сообщения между двумя аэропортами Татарстана, глава Миндортранса РТ заметил, что проводить внутригородскую железную дорогу достаточно сложно, а от аэропорта Казани до центра города она уже проложена.

Однако, по его мнению, электричка Аэропорт – Казань «пока не загружена пассажирами, как хотелось бы». Возможно, ситуация изменится в ближайшее время, ведь территория возле аэропорта столицы Татарстана активно развивается.

По мнению министра, электричка Аэропорт – Казань «пока не загружена пассажирами, как хотелось бы» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Идет строительный процесс, под Казанью размещаются большие логистические центры. “Смарт Сити”, который там будет строиться, создаст огромное количество рабочих мест. “Казань Экспо” становится популярным центром для проведения не только российских, но и международных мероприятий», – констатировал министр.

Фарит Ханифов добавил, что «шаг за шагом железная дорога возвращает своих пассажиров». Так, например, в Набережночелнинской зоне сегодня популярны маршруты Менделеевск – Агрыз – Набережные Челны, Набережные Челны – Заинск.

«Сейчас пошли в сторону Альметьевска. И хорошо было бы провести железную дорогу в Альметьевск. Это крупный город республики, а железной дороги внутри нет, – отметил он. – В Татарстане всегда ставили вопрос, как напрямую связать железной дорогой Альметьевск и Казань, а также Казань и Набережные Челны. Если правление РЖД будет отрабатывать принятый документ, то в ближайшие годы мы увидим такую перспективу».

«Казань Экспо», расположенный рядом с аэропортом «Казань», становится популярным центром для проведения не только российских, но и международных мероприятий Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Глава Миндортранса РТ убежден, что развитие железнодорожных путей позволит обеспечить рабочей силой крупные промышленные центры Татарстана.

«Есть идея завозить пассажиров в особую экономическую зону “Алабуга”, чтобы люди ездили на вахту по железной дороге. Возможно, все это сразу не даст высокого бизнес-эффекта. Может быть, даже сначала нужно будет субсидировать. Но всему свое время», – поделился планами Фарит Ханифов.

«Кольцевая железнодорожная дорога позволит казанцам быть более мобильными»

Одним из наиболее важных проектов в сфере железнодорожного транспорта, по мнению главы Миндортранса РТ, является организация кольцевого железнодорожного сообщения в Казани.

«Проект интересный и сложный. Много сторонников его реализации, но есть и те, кто сомневается. На мой взгляд, реализация проекта будет иметь много положительных эффектов. Развитие агломераций приводит к росту нагрузок. Нагрузки растут и на транспорт», – подчеркнул он.

С учетом перегруженности автомобильных дорог организация кольцевого железнодорожного движения позволит казанцам быть более мобильными Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Министр добавил, что с учетом перегруженности автомобильных дорог организация кольцевого железнодорожного движения позволит казанцам быть более мобильными.

«Недавно мы проехали по территории, где планируется построить кольцо. Работа ожидается большая. Общая протяженность кольца составит 48 км. Предусмотрено 17 остановочных пунктов, в том числе два новых – Абжалилова и Торфяная. Предварительная стоимость объекта – более 20 млрд рублей. Строительство запланировано, договоренности на паритетных началах с РЖД», – рассказал он.

Ранее заместитель начальника ГЖД по Казанскому территориальному управлению Александр Черемнов сообщил журналистам, что строительство первого этапа внутригородской кольцевой железной дороги Казани может начаться в 2022 году.

«Полностью готов проект первого этапа, который свяжет станции Казань-1, Новое Аракчино, Юдино, Дербышки, Восстание, Аэропорт. Надеемся, что в этом году проект пройдет госэкспертизу, чтобы уже со следующего года можно было начать строительство первого этапа кольцевого движения», – отметил он.

Ранее Александр Черемнов сообщил журналистам, что строительство первого этапа внутригородской кольцевой железной дороги Казани может начаться в 2022 году Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

По словам спикера, ожидается, что запуск кольцевого железнодорожного движения позволит существенно увеличить пассажиропоток в пригородном сообщении. «Новый маршрут соединит разные части Казани с аэропортом. Пока это невозможно без пересадки с одного пригородного поезда на другой», – уточнил замначальника ГЖД по Казанскому управлению.

В настоящее время утвержден проект планировки и межевания первого этапа кольцевой железной дороги Казани в районе станции Новое Аракчино, на участке Юдино — Дербышки. Планируется строительство на перегоне Новое Аракчино – Юдино – Восстание нового путепровода на пересечении с Горьковским шоссе и железнодорожного пути длиной 8,9 км.

На первом этапе предусмотрен запуск половины кольца и ввод 22 дополнительных пригородных поездов на участке Казань – Восстание (Пассажирская), продление маршрутов пригородных поездов Казань – Аэропорт – Казань до станции Восстание (Пассажирская).

Новый маршрут соединит разные части Казани с аэропортом. Пока это невозможно без пересадки с одного пригородного поезда на другой Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Предполагается, что реализация первой очереди кольцевого движения в обоих направлениях даст прирост пассажиропотока более 3,9 тыс. человек в сутки при условии ввода 22 дополнительных поездов.

Ввод транспортно-пересадочного узла в Казани планируют в 2022 году

В сентябре в Казани началось возведение транспортно-пересадочного узла «Компрессорный». О необходимости реализации этого проекта говорилось в течение нескольких лет.

По проекту вдоль железнодорожной платформы «Компрессорный» должны появиться павильон, автостоянка и автовокзал. Также планируется создать подъезды на прилегающей территории. На платформе предусмотрены ограждения в обе стороны вдоль железнодорожных путей и монтаж системы контроля оплаты, чтобы исключить безбилетную посадку пассажиров.

В сентябре в Казани началось возведение транспортно-пересадочного узла «Компрессорный». О необходимости реализации этого проекта говорилось в течение нескольких лет Фото: kzn.ru

Ожидается, что организация автовокзала на транспортно-пересадочном узле увеличит маршрутную сеть межмуниципальных перевозчиков в северном направлении Татарстана, а также позволит открыть дополнительные автобусные маршруты в Ижевск, Пермь, Киров и другие города.

Ориентировочная общая стоимость проекта оценивается в 347 млн рублей, в том числе стоимость работ за счет средств РЖД – 280 млн рублей, Татарстана – 67 млн рублей.

Как рассказал ИА «Татар-информ» генеральный директор пригородной пассажирской компании «Содружество» Азат Ахметшин, сейчас идет реконструкция платформы со стороны Ветеринарного института, во второй половине ноября начнется реконструкция со стороны Компрессорного завода.

«На объекте начато строительство по соглашению о сотрудничестве в сфере возведения транспортно-пересадочного узла "Компрессорный", заключенному между ОАО "РЖД" и Правительством Татарстана в 2019 году», – отметил он.

Азат Ахметшин уточнил, что полностью завершить возведение транспортно-пересадочного узла планируется в следующем году.

Азат Ахметшин уточнил, что полностью завершить возведение транспортно-пересадочного узла «Компрессорный» планируется в следующем году Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Конечно, учитывая масштабы строительства, из-за проводимых работ могут возникнуть неудобства. В частности, придется перенести действующий сейчас кассовый павильон, может измениться и график движения электропоездов», – заметил он.

При этом гендиректор подчеркнул, что все эти неудобства временные. «В конечном итоге в Казани появится современный функциональный транспортно-пересадочный узел с возможностью комфортной, быстрой и безопасной пересадки с железнодорожного на общественный или личный транспорт, с развитой инфраструктурой и максимально ориентированный на потребности пассажиров», – резюмировал он.

По данным АО «РЖД», пассажиропоток в пригородном и дальнем сообщении в Казанском регионе Горьковской железной дороги с января по сентябрь вырос в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. В частности, за девять месяцев в пригородном сообщении перевезли пассажиров больше на 23%, в дальнем следовании – на 47%. С января по сентябрь в пригородном сообщении было перевезено 4,9 млн пассажиров, в дальнем следовании отправлено 1,4 млн человек.