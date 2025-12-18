Фарит Ханифов: С трассы М12 должен быть удобный и быстрый заезд в центр Казани

В Татарстане могут появиться новые платные дороги. Интерес к таким проектам проявили крупные компании. Основное внимание в ближайшие годы также будет уделено приведению в нормативное состояние региональных и муниципальных дорог. О ближайших планах в отрасли рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.





Фарит Ханифов на встрече с журналистами рассказал о ближайших планах в отрасли дорожного строительства

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Рассматривается несколько проектов по государственно-частному партнерству

Татарстан планирует продолжить строительство новых дорог в республике, в том числе за счет государственно-частного партнерства (ГЧП), сообщил накануне на встрече с журналистами министр транспорта и дорожного хозяйства Фарит Ханифов. «Это строительство дополнительных дорог. Ни у кого не отбираем дорогу и не объявляем ее платной», – пояснил он.

Проекты строительства новых дорог, включая платные, уже рассматриваются. И есть компании, заинтересованные в участии в ГЧП. Так, по словам главы Миндортранса, «Алексеевскдорстрой» 5 декабря внес концессионное соглашение в Кабинет Министров республики. «Они хотят расширить до четырех полос дорогу от моста через Каму возле села Сорочьи Горы до подхода к селу Шали. И сделать этот участок протяженностью 32 км платным», – рассказал он.

«Алексеевскдорстрой» заинтересован в строительстве платной дороги от Сорочьих Гор до подхода к селу Шали Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Ханифов добавил, что еще один перспективный проект – автомобильная дорога Альметьевск – Бавлы протяженностью около 100 км. Она станет продолжением платной трассы Алексеевское – Альметьевск длиной 145 км.

«Это очень капиталоемкий объект. Он сложнее, чем первые 145 км, потому что там много нефтяных и газовых сетей», – подчеркнул министр.

Он заметил, что в Казани необходим дублер Сибирского тракта (в Дербышках). В этом проекте предложили участвовать госкомпании «Автодор». «Нам нужно рассчитать этот коридор – как лучше идти, начать ли от развязки на Компрессорном. Хотелось бы уже на следующий год начать проектировать. Дербышки стоят в пробках», – отметил Ханифов.

В число приоритетных проектов также входит строительство обходов населенных пунктов на региональных дорогах.

«Каждый раз наступали на одни и те же грабли: как только обход населенного пункта строился, населенный пункт моментально расширялся и обход становился его улицей», – заявил министр.

Поэтому планируется применять другой подход – отводить 200 метров придорожной полосы на транспортную инфраструктуру. «Размещаться там будет только инфраструктура – автозаправки, зоны отдыха, мастерские. Но не жилье. Тогда обходы будут работать многие годы», – уточнил Ханифов.

Есть три варианта прохождения дублера Оренбургского тракта Фото: ©

«Институт пространственного планирования взял за основу скоростную дорогу М12»

Казани нужна вылетная трасса в направлении Лаишевского узла – это дублер Оренбургского тракта, заявил главы Миндортранса.

По его словам, сейчас будет детально рассматриваться трассировка этой дороги. Ее коридор будет обсуждаться с экспертами по экологии, лесному хозяйству и жителями.

На данный момент есть три варианта прохождения трассы – генплана Казани 2016 года, Института развития города и Института пространственного планирования РТ.

«Институт пространственного планирования взял за основу, я с этим согласен, скоростную дорогу М12 и показал, как в столицу можно заехать», – подчеркнул министр.

Ханифов отметил, что строительство дублера Оренбургского тракта учли при разработке генплана Казани, который приняли в 2016 году. Но тогда в Татарстане не было скоростной автомагистрали М12.

«Эту трассу максимально приблизили к Казани, и сегодня М12 имеет функции обхода Казани. Это нельзя забывать, когда мы говорим, что с М12 должен быть такой же удобный, быстрый заезд в центр города. Дублер Оренбургского тракта – это дорога, которая рассчитана не на сегодня, а на 10, 20, 30 лет вперед. Это шестиполосная дорога», – отметил он.

Ханифов убежден, что при строительстве дороги важно учитывать влияние транспорта на экологию. «Самая экологически нечистая дорога – когда там пробка. А не та дорога, где машина проехала быстро», – сказал он.

«Понятно, что нельзя леса рубить направо и налево. Но когда дорога будет служить 10-30 лет, к этому вопросу нужно подходить разумно» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Глава Миндортранса также заметил, что в Татарстане есть примеры, когда дороги приходилось прокладывать через лес. Но при вырубке деревьев проводилась компенсационная высадка саженцев.

«В другом месте можно высадить в три раза больше деревьев. Обход Нижнекамска и Набережных Челнов проходит по лесу. Там даже сильная метель не страшна, потому что ветер машину не сшибает. Лес – это дело наживное. Понятно, что нельзя леса рубить направо и налево. Но когда дорога будет служить 10, 20, 30 лет, к этому вопросу нужно подходить разумно», – уверен он.

«В первую очередь реконструируются дороги, которые нужно расширить»

Сейчас работы по строительству дублера Оренбургского тракта проводятся на тех участках, где не нужно согласования с экспертами по экологии и лесному хозяйству, рассказал Ханифов.

Министр уточнил, что в первую очередь реконструируются дороги, которые нужно расширить.

«Это Столбище – Атабаево. Она очень узкая. Эту дорогу нужно расширить до четырех полос. Только завершили реконструкцию развязки в сторону Борового Матюшино. Сейчас будем работать по расширению дороги в сторону села Усады», – подчеркнул он.

Дорогу Столбище – Атабаево нужно расширить до четырех полос Фото: © Мария Сушкова / «Татар-информ»

Глава Миндортранса также сообщил, что строительство отдельных участков дублера Оренбургского тракта оценили в 14 млрд рублей.

«На сегодня те проекты, которые мы уже проработали, пока оцениваются в 14 млрд рублей. Мы уже видим, что надо делать общую сумму, чтобы заехать внутрь Казани. Там мы еще не рассчитывали. Но уже где-то на 14 млрд рублей знаем, что надо делать», – отметил он.

«Весь 2026 год будем изучать все улицы вдоль и поперек»

За последние несколько лет протяженность дорог в Татарстане увеличилась на 1,5 тыс. км, рассказал Ханифов.

«Почти 800 км региональных дорог пришлось задействовать, когда мы строили федеральные дороги. То есть на каждый километр построенной дороги приходится в 20 раз больше дорог использовать. На сегодня наша главная задача – региональные дороги. Нужно повысить их нормативное состояние. Это архисложная задача. За пять лет на 4,3% увеличилось количество региональных дорог в нормативном состоянии, а надо увеличить на 8%», – заявил он.

Особенно, по словам министра, необходимо сократить протяженность дорог в ненормативном состоянии в опорных населенных пунктах.

Главной в этом году стала программа по ремонту улично-дорожной сети в муниципалитетах Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Министр подчеркнул, что главной в этом году стала программа по ремонту улично-дорожной сети в муниципалитетах.

«По решению Раиса Татарстана Рустама Минниханова почти 35 млрд рублей было выделено на улично-дорожную сеть республики. Никогда такого не было. Если бы эта программа сохранилась в течение пяти лет, у нас бы все было в асфальте», – подчеркнул он.

Всего в республике более 25 тыс. км муниципальных дорог. В нормативном состоянии находятся 72,8%.

«Мы весь 2026 год будем изучать все улицы вдоль и поперек. У нас много дорог, которые построены 10–30 лет назад. Все в одночасье привести в соответствие не получится. Поэтому мы вводим понятие «восстановительный ремонт», – отметил Ханифов.

В этом году, также по решению Раиса РТ, дополнительно выделен 1 млрд рублей на перевод региональных автодорог к населенным пунктам из грунтовых к переходному типу покрытия (щебеночно-песчаная смесь). Работы проведены на объектах общей протяженностью более 37 км в 15 районах. «Это впервые за много лет», – заключил министр.