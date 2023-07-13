Фарит Ханифов: Речную навигацию будем открывать раньше и заканчивать чуть позже

Благодаря приобретению новых судов речная навигация в Татарстане будет открыться раньше обычного срока. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов на 45-м заседании Госсовета РТ VI созыва.

«Суда А-217 имеют полуледокольный класс, то есть могут ходить по битому льду. Мы думаем, что навигацию будем открывать раньше и заканчивать чуть позже. В этом году пассажирская навигация открылась 27 апреля», — рассказал глава Миндортранса.

Для развития пассажирских перевозок водным транспортом в Татарстане была создана судоходная компания с 100-процентным участием республики в уставном капитале — АО «Флот РТ». Ее уставной капитал — 2 млрд рублей.

«Эти деньги пойдут на приобретение четырех новых пассажирских судов — двух скоростных „Метеоров-2020” и двух водоизмещающих судов А-217», — отметил Ханифов.

Он добавил, что активно ведутся работы по ремонту существующих судов. Пять пассажирских теплоходов уже отремонтированы. «В дальнейшем ремонт пассажирских судов планируем проводить на базе судоходной компании „Флот РТ”», — подчеркнул министр.

В Татарстане за пять месяцев пассажирской навигации в пригородном сообщении перевезено 26,7 тыс. пассажиров, что на 65% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Выполнено 538 туристических судозаходов в Казань, Свияжск, Болгар, Тетюши, Нижнекамск и Елабугу. По сравнению с прошлым годом это больше на 48%.

Перевозки водным транспортом осуществляются по десяти социально значимым маршрутам, задействованы 13 пассажирских теплоходов. В прошлом году их работало всего девять.