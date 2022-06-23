Фарит Ханифов: Предлагаем грунтовые дороги превращать в дороги с твердым покрытием

Глава Миндортранса Татарстана Фарит Ханифов предложил превращать грунтовые дороги в дороги с твердым покрытием. Об этом министр транспорта и дорожного хозяйства республики заявил на совещании по вопросу строительства дорог низкой интенсивности.

«Мы предлагаем грунтовые дороги превращать в дороги с твердым покрытием. Более того, хотели бы эту программу совместить с программой индивидуального жилищного строительства. И назвать ее „Малой родиной”. Населенные пункты, где нет дорог с твердым покрытием, сегодня существуют. Там есть газопровод, электричество, газ, а дорог к этим деревням и в самих населенных пунктах нет», — сказал докладчик.

По словам Ханифова, в КГАСУ разработаны различные конструкции дорожной одежды из местных строительных материалов. Например, конструкция дорожной одежды с покрытием из щебня М-400, укрепленного цементом, а также с асфальтобетонным покрытием Б-2. «Таких разработок много, и они очень дешевые. В Татарстане более чем из 40 тыс. километров дорог около 9 тыс. километров — грунтовые дороги. Дороги низкой интенсивности недороги», — подчеркнул он.

Министр отметил, что для реализации импортозамещения дорожной техники и строительства дорог низкой интенсивности следует решить несколько задач. В частности, необходимо оснастить технику 3D-системой управления и нивелирования, производить отечественную дорожно-строительную технику и создать единую сервисную службу по ее обслуживанию и ремонту.

Глава Миндортранса уточнил, что всё это позволит увеличить долю муниципальных дорог низкой интенсивности с твердым покрытием, объемы строительства муниципальных и межмуниципальных дорог к объектам промышленности и сельского хозяйства, снизит стоимость строительства одного километра муниципальных дорог низкой интенсивности и увеличит объемы строительства индивидуального жилья, а также приведет к развитию машиностроения.

Первый заместитель председателя правления госкомпании «Автодор» по инвестиционной политике Игорь Коваль добавил, что в настоящее время у большинства крупных подрядных организаций 90–95% техники западноевропейского и североамериканского производства.

«Сейчас госкомпанией ведется системная работа по обеспечению льготных условий лизинга для дорожно-строительной техники. Со стороны недружественных стран у нас традиционные каналы поставки техники и запасных частей сильно ограничены. В этой связи актуально импортозамещение и наращивание потенциала отечественного дорожно-строительного комплекса», — заключил он.