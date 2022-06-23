Фарит Ханифов: Необходима площадка, чтобы максимально испытать новую дорожную технику

В Татарстане необходима площадка для испытания новой отечественной техники. Об этом заявил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов на совещании по вопросу строительства дорог низкой интенсивности.

«Нам нужна площадка, на которой мы могли бы максимально испытать нашу технику, отработать все ее “детские болезни”, создать сервисные центры для этой техники. Технику нужно отработать на простейших объектах дорожного строительства, чтобы через два–три года у нас была линейка своей дорожно-строительной техники, чтобы могли заменить импортную», – сказал глава Миндортранса.

По его словам, произвести дорожно-строительную технику возможности есть, но необходимо и отечественные комплектующие. На данный момент в Татарстане работают более 3,5 тыс. единиц отечественной и зарубежной дорожной техники.

«Мы определили комплектующие, которых не хватает. Что-то нужно производить на “ЕлАзе” и “КАМАЗе”, а что-то закупать в Беларуси. В частности, необходимы комплектующие для экскаватора-погрузчика, бульдозера D20 и автогрейдера G20. И все это мы должны производить сами», – подчеркнул Ханифов.

Предполагается, что оснащение автогрейдера системой нивелирования и бульдозера 3D-системой управления значительно повысит производительность работы машин и качество формируемой поверхности. Система позволит формировать слои в точном соответствии с проектом, что обеспечит качество выполнения работ. В зависимости от типа материала производительность работы может возрасти до четырех раз.