Фарит Ханифов о речных перевозках: Решение вопроса в цифровизации транспортной отрасли

В Татарстане планируется решить вопрос цифровизации транспортной отрасли. Об этом заявил ИА «Татар-информ» министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов, отвечая на вопрос о возможности онлайн-продажи билетов в речном порту Казани.

«Что касается покупки билетов, то решение вопроса заключается в цифровизации транспортной отрасли. То есть скоро проблем такого характера вообще не будет. Конечно, этот вопрос идет на грани борьбы со спекуляцией. Но сегодня такая проблема есть, ее нужно решать. Думаю, мы найдем решение в ближайшее время», – сказал глава Миндортранса.

Ханифов добавил, что «необходимо задумываться над большими ремонтными работами, комплектацией оборудованием речного вокзала». «Если 10–15 лет назад уровень комфорта вокзала был достаточен, то сегодня в плане безопасности диктуются другие нормы», – продолжил он.

Министр отметил, что татарстанцы и гости республики достаточно активно пользуются водным транспортом. «Отрасль сегодня становится популярной, особенно у туристов. Водные перевозки субсидируются: около 93–95 млн рублей в год на это выделяется», – подчеркнул он.

По словам собеседника агентства, водным транспортом в Татарстане в 2019 году было перевезено 340 тыс. пассажиров, а уже в этом году – 367 тыс. человек. Грузоперевозки в 2019 году составили 2 млн тонн, в 2021-м – 3 млн тонн.

«Четко выдерживаются два направления – грузовые и пассажирские перевозки. Кстати, до 7 млн тонн инертных материалов в год мы поднимаем только со дна реки. Это большое количество. В то же время есть некий дискомфорт – зависимость от уровня воды. В этом году многие наши возможности были ограничены именно из-за падения уровня воды», – констатировал он.

Ханифов заметил, что в настоящее время возраст некоторых пассажирских судов в республике достигает 40 лет и более. «Это хорошо, что они так долго служат, но все-таки современные суда необходимы. Хотелось бы поскорее обновить водный транспорт, чтобы наши жители и гости республики пользовались современными судами. Будем над этим работать», – заключил он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане из-за обмеления рек раньше запланированного срока завершилась пассажирская навигация по Волге и Каме.