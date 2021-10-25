В Татарстане из-за обмеления рек завершилась пассажирская навигация по Волге и Каме

В Татарстане раньше запланированного срока завершилась пассажирская навигация по Волге. Накануне, 24 октября, последние рейсы из Казани были выполнены в Ташевку и Печищи и обратно, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Навигация закрылась на две недели раньше из-за низкого уровня воды на Волге. Навигация по Каме также закрылась раньше запланированного срока из-за обмеления реки», — отметили в министерстве.

В эту навигацию из Казани были организованы рейсы до Садовой с заходом в Студенец, до Печищ с заходом в Верхний Услон, до Ташевки с заходом в Нижний Услон и Ключищи, до Кзыл Байрака и Шеланги с заходами в Нижний Услон, Ключищи, Матюшино, Ташевку и Гребени.

Кроме того, из столицы Татарстана ходили теплоходы до Свияжска и скоростные «метеоры» до Болгара и Тетюш.

В целом за навигацию 2021 года судоходные компании перевезли 367,8 тыс. пассажиров, что на 16,5% больше по сравнению с 2020-м, когда пассажиропоток составил 315,5 тыс. человек.

Пассажирская навигация по Волге и Каме в этом году открылась 30 апреля.