Фарит Фарисов рассказал о «Ночном Сабантуе» без алкоголя и западной музыки

Фарит Фарисов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В рамках празднования Сабантуя в Москве 6 июля впервые будет организован «Ночной Сабантуй» без алкоголя и музыки артистов из стран, признанных недружественными. Анонсировал событие председатель Татарской национально-культурной автономии города Москвы Фарит Фарисов.

«Сабантуй — это место, где всегда начинается что-то новое, и изюминкой нашего праздника будут три Сабантуя в одном! Это Детский Сабантуй, программа для всей семьи в музее-заповеднике „Коломенское“ — и впервые пройдет „Ночной Сабантуй“», — заметил общественник.

Афиша предоставлена Татарской национально-культурной автономией города Москвы

«Все давно привыкли, что московский Сабантуй проводится без алкоголя. И в этом году в продолжение этого праздника планируется вечерняя и ночная программа, которая будет проходить до пяти часов утра. Мы выполняем просьбу бойцов СВО, чтобы на нашем мероприятии не звучала музыка недружественных государств. Так и будет. На празднике будет все только наше многонациональное: русское, башкирское, татарское», — объяснил Фарисов некоторые особенности предстоящего мероприятия, сославшись на пожелания участников специальной военной операции.

«С инициативой провести „Ночной Сабантуй“ ко мне обратились наши активисты. Они были недовольны тем, что каждый год в день московского Сабантуя после завершения программы в парке „Коломенское“ часть молодежи уезжала в ночной клуб, где артисты, в том числе заслуженные и народные артисты РТ, участвовали в вечеринке с алкоголем», — раскрыл председатель Татарской национально-культурной автономии инициаторов события.

Фото предоставлено Татарской национально-культурной автономией города Москвы

«Мы уверены, что этот формат — без алкоголя и западной музыки — станет новым явлением в молодежной культуре. „Семья. Культура. Здоровый образ жизни“ — традиционный слоган Сабантуя в Москве. Сегодня он приобретает особую актуальность, и наша прямая задача направить энергию молодежи в правильное русло, основанное на понимании своих исторических корней», — подытожил Фарит Фарисов, убежденный в правильности избранного подхода к организации мероприятия.

При этом, по словам общественника, соответствующая идея уже получила поддержку в Татарстане и Башкортостане, во Всемирном конгрессе татар, а также у всероссийских молодежных и национально-культурных общественных объединений.