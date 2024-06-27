Сабантуй в Москве состоится 6 июля

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

Московский Сабантуй в 2024 году состоится 6 июля. Впервые праздничные мероприятия планируют развернуть сразу на нескольких площадках, а на традиционной локации в музее-заповеднике «Коломенское» будут добавлены новые активности. Об этом сообщает Полномочное представительство Татарстана в России.

В полпредстве напомнили, что Сабантуй в столице признан самым массовым в мире. Ожидается, что участие в нем примут представители федерального и регионального правительств, в том числе татарстанского, видные общественные и политические деятели. Также на празднике будут присутствовать герои специальной военной операции. На площадке проведут мастер-класс по плетению маскировочных сетей.

В Год семьи программа Сабантуя рассчитана на мероприятия для гостей самых разных возрастов. Также для юных посетителей организуют специальный «Детский Сабантуй».

Площадка в Коломенском будет открыта с 11.00 до 22.00. В течение дня на сцене выступят национальные коллективы, звезды эстрады, представляющие разные народы России. Это в том числе мультиинструменталист Зайнетдин, народные артистки Республики Татарстан Наиля Фатехова и Резеда Шарафиева, заслуженные артисты Татарстана Гульдания Хайруллина, Ильнур Гумеров и Ляйсан Мингазова, народные артисты Башкортостана Артур Туктагулов, Лилия Биктимирова и Фадис Ганиев, заслуженные артисты РБ Рустем Шагбалов и Искандар Газизов, оркестр «Бишбармак», театр танца «Булгары», театр танца Стерлитамакского государственного театрально-концертного объединения, ансамбль татарского танца «Ильдан».

Смогут оценить гости и традиционные развлечения — их ждут зрелищные финалы Кубка мира по поясной борьбе корэш. Для участия в них прибудут борцы из 15 стран. Разместятся на площадке и аутентичные татарская и башкирская деревня — элементы для них специально доставят из регионов. Татарстан на празднике уже много лет представляют Набережные Челны, а Кармаскалинский и Зианчуринский районы — Башкортостан. Регионы представят выступления артистов, организуют народные игры, а также ярмарку изделий национальных промыслов.

Проведут для гостей и образовательные мероприятия. В этом году, объявленном Президентом Владимиром Путиным Годом семьи в России, столичное Духовное управление мусульман организует пространство, посвященное семейным ценностям. Для всех желающих будут доступны квест «Поделись добром» и регистрация в международном конкурсе для любителей книгочтения IQRA.

Также гости смогут проверить свою ловкость, принять участие в мастер-классе по изготовлению тюбетейки и сфотографироваться в национальном костюме на площадке, организованной телеканалом МИР.

На площадке «Кухни народов мира» проведут дегустации национальных блюд, на «Улице добрых соседей» можно будет осмотреть аллею национальных шатров, принять участие в розыгрышах, мастер-классах. За пределами Коломенского в рамках Сабантуя организуют конные соревнования по джигитовке, выезду и конкуру.

Мероприятие организовано правительствами Москвы, Татарстана, Башкортостана, Татарской национально-культурной автономией Москвы. Генеральным партнером мероприятия выступает «Татнефть».