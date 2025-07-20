Фарида Бибарс: «Я приехала в Казань, стерла каблуки и поняла, что останусь навсегда»

Иммерсивный спектакль в Доме Муллина, национальная костюмерная в «Мельнице», сабантуй в «Туган авылым», культурный центр и возрождение Билярска. Как уроженка Дагестана Фарида Бибарс провалила вступительные экзамены, но осталась в Казани и нашла свое призвание в татарской культуре – в ее интервью «Татар-информу».





Фото: © предоставлено Фаридой Бибарс

«Я родилась в Дагестане, но всегда тянулась к татарской речи»

Фарида, вы родились в Дагестане в семье военного, а потом обосновались в Казани. Что послужило отправной точкой?

– Мне посчастливилось родиться в семье советского офицера в солнечном и гостеприимном Дагестане, где живет часть моих родственников по отцовской линии. Детство было очень ярким, мне довелось объездить много красивейших, интереснейших мест большого Советского Союза, увидеть культуру разных народов. И при этом мне всегда хотелось слышать татарскую речь. Родственники нам присылали из Татарстана кассеты, диски с народной и эстрадной музыкой. Меня тянуло в Казань. Я хотела стать академической певицей, училась этому в Ставрополе и в Киеве.

Фото: предоставлено Фаридой Бибарс, из личного архива

Что подтолкнуло к переезду в Казань?

– Когда мне было 28 лет, я приехала поступать в Казанскую консерваторию, провалила экзамены, но уезжать из Казани не захотела. Бродила по центру, стерла все каблуки и поняла, что останусь здесь навсегда. Поступила в институт культуры на дирижерско-хоровое отделение, занималась организацией концертов, писала сценарии, выступала, вела довольно активную жизнь. Я с теплотой вспоминаю институт, там я встретила интересных людей, которые жили своим творчеством. У меня были прекрасные учителя, я им очень благодарна. Я многому научилась – проявлять себя в творчестве, ничего не бояться. Благодаря этому стала воплощать свои идеи в небольшие проекты.

Какие люди или события повлияли на ваше решение заниматься именно национальной культурой и продюсированием?

– На это меня вдохновило не только обилие интересных музыкантов, интересных людей, но и завораживающая татарская речь, литературный татарский язык, мелодичный, как сама музыка. А больше, наверное, то, что, родившись на другой земле, человек, оказавшийся на исторической родине, чувствует себя немного ущербным. Потому что ты не владеешь языком, не пропитан вот этим воздухом, рождённым на этой земле. Конечно, очень хотелось в первую очередь себе доказать, что я имею отношение к этому народу, что я могу каким-то образом проявить себя в своей нации.

Фото: предоставлено Фаридой Бибарс, из личного архива

От «Татар җыры» до Ittifaq: как рождалась альтернатива

С чего началась ваша профессиональная деятельность?

– Сразу после окончания Казанского института культуры я попала в прекраснейший коллектив, который только создавался, – Молодежный центр при Министерстве по делам молодежи, спорту и туризму РТ. Первый проект – «Созвездие-Йолдызлык». Вместе с своими коллегами, очень интересными людьми, я стояла на пороге и видела это зарождение. Великолепная школа организаторов, администрированию проектов я научилась именно там. До сих пор пользуюсь теми навыками, которые получила в этой жизненной школе под руководством Айдара Гайнутдинова и Евгения Аладинского.

Над какими проектами вы еще работали?

– Их было много. Это спартакиада, это подготовка правительственных встреч международных, что дало понимание, что я могу что-то организовывать. Я устроилась продюсером в крупный музыкальный продакшен в Казани, моей первой подопечной была певица Диля Нигматулина. А первый проект, который я вела, был «Татар җыры». У меня был опыт работы администратором, поэтому я хорошо справлялась со своей работой, меня довольно скоро назначили начальником отдела. Я стала ездить, общаться с татарскими исполнителями. Первые треки Ильсии Бадретдиновой тоже записали мы. Музыка была разная, не все нравилось, конечно. Прошло время, и я стала генеральным директором звукозаписывающей компании, и одним из моих проектов стала альтернативная татарская музыка.

Расскажите о самых интересных проектах.

– Тогда это были ребята только начинающие, группа Ittifaq. Это были клипы Иделии Марс. Это первые треки и клипы Мубая. Это была действительно очень интересная часть моей жизни, с благодарностью вспоминаю это время. Я общалась со свободолюбивыми людьми, которые интересно мыслили. Например, Альберт Исмаил, музыкант, переводчик, полиглот, автор-исполнитель. Все мы, кто делал альтернативную татарскую музыку, старались создать конкурентоспособный продукт, чтобы татарская мелодия была популярна далеко за пределами России. Очень многому у них научилась. И очень много интересного мы делали в музыке вместе.

Фото: © предоставлено Фаридой Бибарс

«Дом Муллина – это не сцена, это живая декорация»

Как вы начали сотрудничать с Домом Муллина?

– Знакомство с Марселем Зариповым произошло в феврале 2025 года. Когда-то я работала арт-директором Татарской усадьбы, мне тоже хотелось там делать проекты. Захотелось объединить под идеей «Татарское гостеприимство» два берега Кабана, где я хочу показать гостям в первую очередь деревенскую татарскую культуру, а также культуру купечества, городской интеллигенции, которая у нас всегда была, и жизненный уклад XIX века. Когда я туда пришла, мы начали потихонечку общаться, я порекомендовала им своего партнера-фотографа по костюмерной в «Туган авылым», чтобы гости узнавали про костюмы и могли делать профессиональные фотосессии. После мы с Марселем организовали там мастер-класс, единственный в Казани, по книгопечатанию. На втором этаже Дома Муллина можно попробовать напечатать несколько страничек на татарском языке в арабице на восковых дощечках.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Как родилась идея сделать именно иммерсивный спектакль, да еще и в музее?

– Идея спектакля возникла сама по себе. Марсель делал уже какие-то постановки, потому что Дом Муллина был когда-то актерским общежитием, само место предполагало театральное действо. Лейсан Гирфанова тоже из семьи актеров. Ей пришла идея постановки спектакля «Беренче театр». Поскольку это дом 11, мы решили, что это будет фантазия на тему этой пьесы. Так родилось название «Ун «Беренче театр» (игра слов: «одиннадцатый театр», – прим. Т-и). Спектакль отражает конфликт поколений, прошлого и будущего, которое характерно и для наших дней. Фабула воплощает идею важности семьи, отношений внутри нее с юмором, красивым языком, показательную для начала ХХ века, очень хорошо ложится именно в интерпретацию Дома Муллина.

«Ун «Беренче театр» – первый иммерсивный татарский спектакль, поставленный не в театре, а в музейном пространстве — в Доме-музее купца Муллина (Старо-Татарская слобода, Казань). Название «Ун Беренче» («Одиннадцатое») отсылает к дому-музею на № 11 по улице Марджани. В основе лежит пьеса Галиаскара Камала «Беренче театр» («Первый театр»). Режиссер — заслуженный артист РТ Зульфат Закиров; сценарий — Ляйсан Гирфанова; костюмы — этнопроект «Миллихаситэ». Продюсеры — Фарида Бибарс и Марсель Салимжан. Язык спектакля — татарский, с либретто на русском — иммерсивный формат, позволяющий не‑знающим языка погрузиться в сюжет. Зрителей ведут по дому, дают примерить костюмы, приглашают на чаепитие в костюмах, создавая полное погружение в атмосферу XIX века.

Что было самым трудным в реализации этого проекта – согласования, команда, костюмы, сценарий?

– Не было вообще ничего сложного. Это первая в моей жизни и легкая постановка. Начали мы обсуждать идею в марте, а уже в июле все было готово. Коллекция костюмов максимально приближена к одежде первой половины XIX века. Реквизит тоже весь есть, Дом Муллина – отличная декорация. Актеры великолепные!

Кто был инициатором сотрудничества с Зульфатом Закировым и Ляйсан Гирфановой?

– С Зульфатом Закировым мы делали «Бибарс сарай», я очень хотела чтобы именно он был режиссером это этого спектакля. Мы сделали с ним для нового проекта четыре актерских состава. Это молодые актеры Тинчуринского театра, моей команды «Бибарс», студенты. Они могут сменять друг друга, это дает возможность играть спектакль еженедельно. Актерам тоже нравится этот творческий кураж, прекрасно написанный текст, который хорошо ложится на действие. Самое главное, он понятен и без перевода. Но сначала мы показали спектакль фокус-группе, потому что были опасения. Это были русскоязычные люди, которые не понимают татарского языка. Реакция была удивительной, все были в абсолютном восторге, не было ни одного негативного отзыва.

Планируете ли вы тиражировать спектакль, проводить его в других городах или других музейных пространствах?

– Не думала о том, что спектакль можно где-то тиражировать, его место именно в Доме Муллина. Это правильное место – Старо-Татарская слобода. Здесь и иммерсивность, и развлекательность, и познавательность. Мы хотим знакомить гостей города, туристов, казанцев с нашей историей через такой иммерсивный спектакль. Конечно, чтобы люди слышали красивую татарскую речь.

Фото: © предоставлено Фаридой Бибарс

Когда хан поднимался на кошме: история «Бибарс сарая»

Были ли у вас иммерсивные спектакли до «Ун «Беренче театра»?

– Буквально через два года у меня родилась идея «Бибарс сарая». Все произошло стремительно, был замечательный инвестор, благодаря которому действительно мы в течение года увидели этот уникальный проект. Это был первый иммерсивный спектакль в Татарстане, еще не было. Все шло на татарском языке. В театральной постановке были и Ходжа Насреддин, и Кул Гали, другие интересные герои, было поднятие хана на кошме. С нами работали историки. Сценаристом был талантливейший Ильдар Шафиков, прекрасный человек. Часть костюмов, которые сейчас имеются в моей костюмерной, были сшиты еще в «Бибарс сарае». Проект был грандиозным, но я думаю, что не ко времени. Он пришел слишком рано. Только сейчас, буквально несколько лет назад, началась история иммерсивных спектаклей. А на тот момент такая постановка не была принята зрителем. Были финансовые потери, неправильно была рассчитана стратегия. Он просуществовал всего лишь год.

Но именно «Бибарс сарай» стал отправной точки к костюмерной, которая сейчас очень популярна?

– Да, после него я продолжила пошив костюмов, заказывая их у партнеров. Мы долгое время работали на Баумана. Гости одевались в эти костюмы, мы в Кремле тоже год работали с костюмерной своей. Сейчас уже в костюмерной у меня больше 120 костюмов, я ежегодно заказываю новые костюмы, новые атрибуты. Это шапки, украшения женские. Все это стилизация, ни в коем случае не реконструкция. Проект создан для того, чтобы гости прониклись историей, но именно в таком варианте, когда они чувствуют себя ханами, ханбике. Это желание показать величие Казанского ханства. Точной достоверности быть не может, поскольку там нет артефактов. Силуэт сохраняется по эскизам художников и историков. Главное, что гость понимает, что Казанское ханство – это великое время нашей истории, истории татар Поволжья.

Фото: © предоставлено Фаридой Бибарс

От эскизов до «изю»: как рождается национальный стиль

Как родилась коллекция татарского национального костюма?

– Сначала я консультировалась с реконструкторами, реставраторами по текстилю Национального музея Республики Татарстан. На тот момент была приглашена художник Лариса Смирнова. Большая коллекция эскизов была ей заказана. Эти эскизы мы обсуждали уже с историками. Они подтвердили, что сходство с силуэтом есть. И после этого начали шить костюмы. После того как активно стал стала работать костюмерная, стали приходить люди, я выкупаю старинные вещи, иногда мне дарят эти старинные вещи. Их никто не надевает, они только для демонстрации. Я очень люблю Тинчуринский рынок, нашу барахолочку, куда я прихожу и наслаждаюсь – иногда покупаю обувь или какие-то интересные вещи, которые дополняют колорит татарского быта.

Насколько сложно сегодня сохранять и одновременно адаптировать традиционную культуру под формат шоу, экскурсии, интерактива?

– На самом деле, не сложно. Народная культура очень гибкая и живет в любом из нас. Люди сейчас воспринимают только интерактивный подход. Они не готовы долго читать или долго смотреть. Им нужно непосредственное взаимодействие. Сценаристом является Лейсан Гирфанова, очень сильная команда артистов собралась, которая со мной работает. Мы постоянно ставим, все программы мои интерактивные. Именно это делает их очень любимыми, гибкими и запоминающимися.

В чем для вас особая ценность татарского костюма?

– Татарский костюм очень яркий, красивый, разнообразный. Яка чылбыры, хасите, изю. Изю – это сейчас, на мой взгляд, очень важная деталь современного перехода к осознанию себя татарочкой. Многие действительно сейчас носят изю. Я считаю, что это большая победа. А сами костюмы прекрасны, они очень удобные. Хотя у меня и нет каких-то особых артефактов, но я действительно горжусь своей коллекцией. Благодаря сотрудничеству с реконструкторами по текстилю Национального музея Республики Татарстан в моей коллекции появились очень интересные изделия. Это реплики тюбетеек, которые хранятся в музее, и реплики калфаков, вышитые бисером, золотным шитьем и ушковой аппликацией. Один в один, как в музее. Это специально создано для того, чтобы показывать это гостям. То есть гости это не надевают, они это смотрят, наслаждаются, видят, какое действительно было рукоделие, как это красиво все выглядело.

Фото: © предоставлено Фаридой Бибарс

Какие еще национальные проекты вы реализуете сейчас?

– «Ханская Казань» – музыкальная программа, «Татарское гостеприимство» пользуется большой популярностью у гостей и корпоративных заказчиков в Казани и всех приезжих. Это небольшая интерактивная музыкальная экскурсия, когда мы рассказываем о наших обычаях, угощениях в течение часа или двух, в зависимости от желания заказчика. Многие артисты в этой программе со мной работают уже на протяжении 8 и 10 лет. «Национальный культурный ремесленный центр» в «Мельнице» комплекса «Туган авылым» – тоже успешный мой проект, я его очень люблю. Это приглашенные мной мастера, где проходят ремесленные мастер-классы, где рассказывается о наших ремеслах, где проходит экскурсия о костюмах, о быте. То есть всё создано для того, чтобы гости могли немножечко проникнуться особенностями деревенского быта. Это тоже очень интересно, и я считаю это вполне успешным проектом.

Также есть проект очень яркий – «Счастье в открытках. Бэхэт». Это проект, на который я пригласила великолепную художницу Анастасию Бузунееву, художника и скульптора Александра Бочкарева. У меня в «Мельнице» около 40 видов открыток с национальным колоритом, где действительно объясняется, что такое любовь, «мәхәббәт», что такое счастье. Добрые яркие красивые открытки, которые можно отправить в уникальный ящик почтовый, живой. Можно заглянуть в этот домик и увидеть полностью жизнь деревенской семьи. Этот проект пользуется большой популярностью у гостей и казанцев. Приходят и отправляют себе открытки. Да, это не какая-то новая идея, но ее реализация очень интересна, потому что главная идея всех моих проектов – чтобы люди становились немножечко добрее, счастливее, Так можно действительно делать что-то хорошее.

Фото: © предоставлено Фаридой Бибарс

«Изге Биляр» и мечта о поселении творческой интеллигенции

Есть ли идея нового проекта – спектакля, фестиваля или, возможно, документального фильма о татарской культуре?

– Проектов у меня очень много, желаний очень много. Где бы сил и найти времени и финансов для того, чтобы все это реализовать! Первый проект, я уже о нем говорила, – это реализация большого проекта «Татарское гостеприимство. Два берега Кабана». Я понимаю, что на это уйдет не один год, потому что нужно его правильно сделать. Туда будут входить разные проекты, уже существующие и вновь созданные. Но я считаю, что он очень нужен, потому что нужно показывать совершенно разную нашу полноценную татарскую культуру.

Сейчас есть один глобальный проект, который я вынашиваю. Практически ежедневно думаю об этом. Он связан с Билярским заповедником, с историей этого города, с историей Волжской Булгарии, с началом начал. С командой «Кулга кул» мы готовим фестиваль к 26-му году. Рабочее название «Изге Биляр». Пока думаем, как лучше назвать. Но работа ведется очень активно, в августе следующего года мы планируем провести этот фестиваль в Билярске.

Есть ли у вас мечта – личная или творческая, которую вы пока не реализовали?

– Мечта моя – создать поселение в Билярске для творческой интеллигенции, чтобы развивать это место и создать уникальный туристический центр. Билярск должен быть таким же посещаемым, как и Елабуга, как Болгар, как Свияжск. Для этого нужно много времени, много желания, поддержка и финансирование. Но дорогу осилит идущий, поэтому я думаю, что надо двигаться и на пути встретятся люди, которые меня поддержат.

Фото: © предоставлено Фаридой Бибарс

Какой вы видите свою личную миссию в культуре?

– Миссия – это как-то очень громко звучит. Мне просто очень нравится так жить. Я считаю, время очень быстро пролетает и мы – как бабочки. Далекое прошлое на самом деле совсем не давнее. Моя задача маленькая – с любовью рассказать о татарской культуре людям, которые к нам приезжают в гости, и привлекать творческих людей Татарстана к тому, чтобы создавать интересные проекты, которые будут рассказывать о нашем народе, о наших легендах, которые станут частью обновленной татарской культуры. Мне так нравится жить, в мире собственных проектов. Нужно двигаться вперед, просто идти и делать, даже если сразу все не получится.

Как вы отдыхаете, переключаетесь? Есть ли у вас увлечения, не связанные с культурой?

– Я не могу сказать, что часто отдыхаю. Практически все время нахожусь в состоянии реализации проектов. Я и устаю от этого. Если отдых, то для меня это пение. Я очень люблю петь, со своими друзьями хожу в караоке. Еще, конечно, люблю путешествовать, но далеко уезжать времени нет, да и средств не всегда хватает. Но я для себя постепенно открываю Татарстан, езжу в разные районы, да и в Казани есть что посмотреть. Очень люблю природу, считаю, что это самый лучший релакс в любое время года. Мне нравится разглядывать интерьеры, люблю почитать, посмотреть интересные фильмы. Очень интересны мне новые блюда, но я редко готовлю, нет времени.

Фото: © предоставлено Фаридой Бибарс

Фарида Исмаиловна Бибарс – продюсер татарских национальных интерактивных проектов. родилась в Дагестане 30 октября 1970 года, живет в Казани.

Окончила Казанский государственный институт культуры, факультет музыкального искусства, очное отделение в 2003 году.

Работала в Национальном ремесленном центре «Мельница в Туган Авылым», где организовывала национальные программы, встречала гостей, создала костюмерную «Бибарс». Основатель праздничного агентства Bibars в Казани, специализирующегося на праздниках, карнавальных костюмах, фото‑ и видеосъемке, мастерских и экскурсиях.