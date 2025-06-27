В Доме Муллина показали первый татарский иммерсивный спектакль «УнБеренче театр»

Фото: © «Татар-информ» / Михаил Захаров

В доме купца Муллина журналистам и блогерам представили постановку «УнБеренче театр» - первый иммерсивный спектакль на татарском языке. Режиссер - заслуженный артист РТ Зульфат Закиров, автор сценария - Лейсан Гирфанова, продюсеры - Фарида Бибарс и Марсель Салимжан.

«Это - на сегодняшний день первый татарский иммерсивный спектакль. Некоторые мои коллеги скажут: “Ну как же? Такой же уже был в этом театре, том театре”. Конечно, иммерсивный спектакль в формате театра, внутри здания театра был и будет. А вот в окружении музейных экспонатов, вместе с музейным сообществом, где артисты играют внутри музея, и все происходит на татарском языке - такого иммерсивного спектакля еще не было, это делается впервые», - рассказал Зульфат Закиров журналисту «Татар-информа».

Фото: © «Татар-информ» / Михаил Захаров

За основу спектакля «УнБеренче театр» взята пьеса татарского классика Галиаскара Камала «Беренче театр» («Первое представление»). Название новой постановки переводится как «Одиннадцатое представление», с отсылкой на то, что дом купца Муллина - это дом номер одиннадцать по улице Марджани.

«В наших театрах многие постановки о деревенской жизни. Например, “Угасшие звезды”, “Молодые сердца” и другие. Но сегодня среда другая. В театрах зрителям предлагаются многоплановые спектакли. Здесь атмосфера интеллигенции, после спектакля также предусмотрен небольшой урок о том, кем является Муллин, как появился этот дом», - пояснил режиссер спектакля.

Фото: © «Татар-информ» / Михаил Захаров

В спектакле участвуют актеры Тинчуринского и Кариевского театров, а также студенты театрального училища и сотрудники музеев.

«В иммерсивном спектакле артисты не просто должны полноценно показать все аспекты жизни, но и по-настоящему прожить их. Зритель тут сидит не в одном метре, а 50 сантиметрах, малейший фальшь он тут же почувствует», – рассказал Зульфат Закиров.

Перед началом спектакля артисты в национальных костюмах встречали гостей у дома Муллина с песнями под гармонь. Представление началось во дворе, и продолжилось внутри дома Муллина.

После представления гости приняли участие в традиционном чаепитии с травяным чаем и выпечкой, примеряли исторические костюмы и фотографировались в интерьерах XIX века. По словам организаторов, сам спектакль идет примерно полтора часа, во время чаепития гостей знакомят с историей дома Муллина и предлагают поделиться впечатлениями.

Фото: © «Татар-информ» / Михаил Захаров

«Спектакль будет идти только на татарском языке, русскоязычным зрителям будет предложено воспользоваться либретто. В дальнейшем либретто появится также на английском и китайском языках. Этот проект не только для жителей Казани и Республики Татарстан, но и для туристов, а приезжающие в Татарстан гости редко слышат татарскую речь. Надо в Старой Татарской слободе показывать красивый и литературный татарский язык. Гостям этого не хватает», – пояснила продюсер спектакля Фарида Бибарс.

По словам Зульфата Закирова, на этой площадке планируется ставить и другие спектакли.

«Именно в этом здании, потому что в доме Муллина в советское время было общежитие артистов Тинчуринского театра, а до них – театра Камала», - сказал он.

Следующая постановка спектакля «УнБеренче театр» запланирована на 4 июля в 18:30.

Камиля Билалова