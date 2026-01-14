news_header_top
Общество 14 января 2026 15:31

Фарид Салман рассказал, как мусульманам следует провести Ночь Мирадж

Фото: © «Татар-информ»

Мусульманам следует посвятить Ночь Мирадж поклонению Аллаху. Об этом «Татар-информу» рассказал богослов, теолог и имам Фарид Салман.

«Люди эту ночь могут посвятить поминанию Всевышнего, произнесению салаватов – молитвенных приветствий Пророку Мухаммаду. Но, прежде всего, это ночь, когда человек молится за себя, за своих близких, за умму Пророка», – сказал Салман.

По его словам, Ночь Мирадж – одна из сакральных ночей в исламе, когда человек может обратиться к Аллаху.

«Эта ночь знаменательна тем, что Пророк удостоился такой чести, и мы, будучи из числа мусульман, пытаемся в своих действиях как бы походить на него. Поэтому в одном из изречений Пророка Мухаммада говорится: "Правильно выполненный намаз подобен Мираджу". Каждый мусульманин в эту ночь может как бы попытаться повторить это действие через чтение намаза», – сказал Салман.

Ночь Мирадж наступит 15 января после заката и продлится до наступления времени утреннего намаза 16 января.

Полный текст, посвященный Ночи Мирадж, читайте в нашем материале «Ночь Мирадж – 2026: дата проведения, духовный смысл и рекомендации для мусульман».

