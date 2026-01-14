Ночь Мирадж – 2026: дата проведения, духовный смысл и рекомендации для мусульман
Как мусульманам провести Ночь Мирадж
Завтра, с 15 на 16 января, мусульмане встретят Ночь Мирадж – одну из наиболее почитаемых в исламе. Почему она важна, как верующим провести ее и от чего лучше воздержаться, «Татар-информу» рассказал мусульманский теолог, богослов и имам Фарид Салман.
Когда Ночь Мирадж в 2026 году
Ночь Мирадж – одно из важнейших духовных событий в исламском календаре. Для миллионов мусульман по всему миру эта ночь не просто историческая память о чуде, произошедшем с Пророком Мухаммадом, но и повод для духовного переосмысления, молитвы и укрепления веры.
Ночь Мирадж приходится в ночь с 26-го на 27-й день месяца Раджаб по мусульманскому лунному календарю. В 2026 году это соответствует ночи с 15 на 16 января.
Она наступит 15 января после захода солнца (в Казани заход солнца в этот день произойдет в 15:43) и продлится до наступления времени утреннего намаза 16 января (6:32).
Название ночи в переводе означает «вознесение», поскольку она связана с вознесением Пророка Мухаммада на небеса из Иерусалима, куда он был перенесен из Мекки.
История чудесного переноса и вознесения Пророка
Фарид Салман отметил, что в Ночь Мирадж произошли два значимых события – ночное переселение (аль-Исра) и вознесение (аль-Мирадж).
«Первое событие именуют ‘’аль-Исра’’, что означает ‘’ночное путешествие’’. В это время Пророку Мухаммаду было велено перенестись из Мекки в Бейт-аль-Макдис (Иерусалим). По пути из Мекки в Иерусалим Мухаммада сопровождал ангел Джабраил. Они по пути еще совершили несколько остановок. Прежде всего, это остановка в том месте, куда через год после этого события Пророк Мухаммад должен был переселиться, иными словами, это Медина. Затем путешествие продолжилось, и они остановились на Синайской горе (Джабал ат-Тур). После они перенеслись в Бейт-Лахм, или Вифлеем. И, наконец, они приземлились в Иерусалиме», – сказал Салман.
Это событие также нашло отражение в Коране, где ночному переносу посвящена целая сура, которая начинается так: «Пречист Тот, Кто перенес ночью Своего раба, чтобы показать ему некоторые из Наших знамений, из Заповедной мечети в мечеть аль-Акса, окрестностям которой Мы даровали благословение. Воистину, Он – Слышащий, Видящий» (17:1).
Прибыв в Иерусалим, по словам богослова, Пророк Мухаммад совершил здесь намаз с участием других пророков. Причем Мухаммад был имамом на этом коллективном намазе, что говорит о его превосходстве над другими пророками.
«Тот факт, что Пророк Мухаммад предстоял в намазе перед другими пророками, показывает его первенство по отношению ко всем пророкам», – пояснил Салман.
После этого, как рассказал теолог, уже произошло вознесение Пророка на небеса (аль-Мирадж).
«Аль-Мирадж – это вознесение Пророка Мухаммада из Иерусалима на то место, которое определил ему Всевышний. И именно в эту ночь Пророк беседовал со своими предшественниками, с теми, с которыми он только недавно совершил намаз в Иерусалиме, – это пророки Ибрахим (Авраам), Муса (Моисей), Харун (Аарон), наш праотец Адам и так далее», – отметил эксперт.
Почему Ночь Мирадж значима для мусульман
Аллах установил обязательный пятикратный намаз именно в Ночь Мирадж, поэтому она так важна для мусульман.
«В эту ночь Всевышний возложил на общину Пророка Мухаммада исполнение намаза, подобно тому, как было возложено на народ Моисея. Изначально были предписаны 50 намазов за сутки, что было достаточно много, и Муса посоветовал Мухаммаду обратиться ко Всевышнему для того, чтобы Аллах сократил их количество. И вот так Пророк несколько раз по совету Мусы просил уменьшить суточное количество намазов. И в эту ночь была для нас установлена пятикратная молитва, и в эту ночь состоялась беседа Всевышнего с Пророком, а этого не был удостоен никто из предшественников Мухаммада», – пояснил хазрат.
При этом уровень награды за совершение пяти ежедневных намазов был сохранен на уровне 50 молитв. Это подтверждается следующим хадисом: «В ночь Мирадж посланнику Аллаха был вменен в обязанность пятидесятикратный намаз. Затем ему было сказано: «О, Мухаммад! Поистине, наше слово неизменно. Вмененный в обязанность твоей общине пятикратный намаз будет равен по вознаграждению пятидесятикратному намазу» (Бухари).
Что желательно делать в Ночь Мирадж
Фарид Салман отметил, что мусульманам эту ночь следует провести в поклонении Аллаху – в частности, следует совершать добровольные намазы, а также просить у Всевышнего прощение грехов.
«Люди эту ночь могут посвятить поминанию Всевышнего, произнесению салаватов – молитвенных приветствий Пророку Мухаммаду. Но, прежде всего, это ночь, когда человек молится за себя, за своих близких, за умму Пророка. Ночь Мирадж – одна из особых сакральных ночей в исламе, когда человек обращается ко Всевышнему. Эта ночь знаменательна тем, что Пророк удостоился такой чести, и мы, будучи из числа мусульман, пытаемся в своих действиях как бы походить на него. Поэтому в одном из изречений Пророка Мухаммада говорится: «Правильно выполненный намаз подобен Мираджу». Каждый мусульманин в эту ночь может как бы попытаться повторить это действие через чтение намаза», – сказал Салман.
Также в эту ночь верующим желательно усердствовать в чтении Священного Корана и размышлении над его смыслами, уделить внимание своей семье и родственникам, тем самым укрепляя родственные связи, оказывать помощь и поддержку нуждающимся, посещать мечети и иные религиозные мероприятия.
Что запрещено в Ночь Мирадж
Мусульманам в эту ночь следует отказаться от совершения греховного и всего, что может отвлечь человека от поклонения. К ним относятся:
- пустые развлечения и праздные разговоры. Вечер лучше посвятить молитве, чтению Корана и размышлению, а не развлечениям, которые отвлекают от духовных целей;
- злоупотребление мирскими удовольствиями. Следует соблюдать умеренность;
- ссоры и конфликты. В эту ночь следует гасить конфликты, а не раздувать их. Поэтому нужно приложить все силы для примирения и укрепления связей;
- пренебрежение поклонением. В эту ночь следует усердствовать в намазах и иных видах поклонения с целью довольства Всевышнего.