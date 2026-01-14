Ночь Мирадж – 2026: дата проведения, духовный смысл и рекомендации для мусульман

Завтра, с 15 на 16 января, мусульмане встретят Ночь Мирадж – одну из наиболее почитаемых в исламе. Почему она важна, как верующим провести ее и от чего лучше воздержаться, «Татар-информу» рассказал мусульманский теолог, богослов и имам Фарид Салман.





С 15 на 16 января мусульмане встретят Ночь Мирадж – одну из наиболее почитаемых в исламе

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Когда Ночь Мирадж в 2026 году

Ночь Мирадж – одно из важнейших духовных событий в исламском календаре. Для миллионов мусульман по всему миру эта ночь не просто историческая память о чуде, произошедшем с Пророком Мухаммадом, но и повод для духовного переосмысления, молитвы и укрепления веры.

Ночь Мирадж приходится в ночь с 26-го на 27-й день месяца Раджаб по мусульманскому лунному календарю. В 2026 году это соответствует ночи с 15 на 16 января.

Она наступит 15 января после захода солнца (в Казани заход солнца в этот день произойдет в 15:43) и продлится до наступления времени утреннего намаза 16 января (6:32).

Название ночи в переводе означает «вознесение», поскольку она связана с вознесением Пророка Мухаммада на небеса из Иерусалима, куда он был перенесен из Мекки.

История чудесного переноса и вознесения Пророка

Фарид Салман отметил, что в Ночь Мирадж произошли два значимых события – ночное переселение (аль-Исра) и вознесение (аль-Мирадж).

«Первое событие именуют ‘’аль-Исра’’, что означает ‘’ночное путешествие’’. В это время Пророку Мухаммаду было велено перенестись из Мекки в Бейт-аль-Макдис (Иерусалим). По пути из Мекки в Иерусалим Мухаммада сопровождал ангел Джабраил. Они по пути еще совершили несколько остановок. Прежде всего, это остановка в том месте, куда через год после этого события Пророк Мухаммад должен был переселиться, иными словами, это Медина. Затем путешествие продолжилось, и они остановились на Синайской горе (Джабал ат-Тур). После они перенеслись в Бейт-Лахм, или Вифлеем. И, наконец, они приземлились в Иерусалиме», – сказал Салман.

Фарид Салман отметил, что в Ночь Мирадж произошли два значимых события – ночное переселение (аль-Исра) и вознесение (аль-Мирадж) Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Это событие также нашло отражение в Коране, где ночному переносу посвящена целая сура, которая начинается так: «Пречист Тот, Кто перенес ночью Своего раба, чтобы показать ему некоторые из Наших знамений, из Заповедной мечети в мечеть аль-Акса, окрестностям которой Мы даровали благословение. Воистину, Он – Слышащий, Видящий» (17:1).

Прибыв в Иерусалим, по словам богослова, Пророк Мухаммад совершил здесь намаз с участием других пророков. Причем Мухаммад был имамом на этом коллективном намазе, что говорит о его превосходстве над другими пророками.

«Тот факт, что Пророк Мухаммад предстоял в намазе перед другими пророками, показывает его первенство по отношению ко всем пророкам», – пояснил Салман.

После этого, как рассказал теолог, уже произошло вознесение Пророка на небеса (аль-Мирадж).

«Аль-Мирадж – это вознесение Пророка Мухаммада из Иерусалима на то место, которое определил ему Всевышний. И именно в эту ночь Пророк беседовал со своими предшественниками, с теми, с которыми он только недавно совершил намаз в Иерусалиме, – это пророки Ибрахим (Авраам), Муса (Моисей), Харун (Аарон), наш праотец Адам и так далее», – отметил эксперт.

Почему Ночь Мирадж значима для мусульман

Аллах установил обязательный пятикратный намаз именно в Ночь Мирадж, поэтому она так важна для мусульман.

Мусульманам эту ночь следует провести в поклонении Аллаху Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В эту ночь Всевышний возложил на общину Пророка Мухаммада исполнение намаза, подобно тому, как было возложено на народ Моисея. Изначально были предписаны 50 намазов за сутки, что было достаточно много, и Муса посоветовал Мухаммаду обратиться ко Всевышнему для того, чтобы Аллах сократил их количество. И вот так Пророк несколько раз по совету Мусы просил уменьшить суточное количество намазов. И в эту ночь была для нас установлена пятикратная молитва, и в эту ночь состоялась беседа Всевышнего с Пророком, а этого не был удостоен никто из предшественников Мухаммада», – пояснил хазрат.

При этом уровень награды за совершение пяти ежедневных намазов был сохранен на уровне 50 молитв. Это подтверждается следующим хадисом: «В ночь Мирадж посланнику Аллаха был вменен в обязанность пятидесятикратный намаз. Затем ему было сказано: «О, Мухаммад! Поистине, наше слово неизменно. Вмененный в обязанность твоей общине пятикратный намаз будет равен по вознаграждению пятидесятикратному намазу» (Бухари).

Что желательно делать в Ночь Мирадж

Фарид Салман отметил, что мусульманам эту ночь следует провести в поклонении Аллаху – в частности, следует совершать добровольные намазы, а также просить у Всевышнего прощение грехов.

«Люди эту ночь могут посвятить поминанию Всевышнего, произнесению салаватов – молитвенных приветствий Пророку Мухаммаду. Но, прежде всего, это ночь, когда человек молится за себя, за своих близких, за умму Пророка. Ночь Мирадж – одна из особых сакральных ночей в исламе, когда человек обращается ко Всевышнему. Эта ночь знаменательна тем, что Пророк удостоился такой чести, и мы, будучи из числа мусульман, пытаемся в своих действиях как бы походить на него. Поэтому в одном из изречений Пророка Мухаммада говорится: «Правильно выполненный намаз подобен Мираджу». Каждый мусульманин в эту ночь может как бы попытаться повторить это действие через чтение намаза», – сказал Салман.

Также в эту ночь верующим желательно усердствовать в чтении Священного Корана и размышлении над его смыслами, уделить внимание своей семье и родственникам, тем самым укрепляя родственные связи, оказывать помощь и поддержку нуждающимся, посещать мечети и иные религиозные мероприятия.

В эту ночь верующим желательно усердствовать в чтении священного Корана и размышлении над его смыслами Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Что запрещено в Ночь Мирадж

Мусульманам в эту ночь следует отказаться от совершения греховного и всего, что может отвлечь человека от поклонения. К ним относятся: