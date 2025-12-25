news_header_top
Общество 25 декабря 2025 12:10

Фарид Салман объяснил, почему Ночь Рагаиб особенно важна для мусульман

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В жизни мусульманской уммы Ночь Рагаиб играет особое значение, поскольку она выпадает на месяц Раджаб по лунному календарю, когда верующие начинают готовиться к уразе в месяц Рамадан. Об этом «Татар-информу» рассказал исламский теолог и богослов Фарид Салман.

Напомним, сегодня после захода солнца по исламскому лунному календарю наступит Ночь Рагаиб.

«Она имеет достаточно важное значение в жизни правоверного мусульманина, поскольку она выпадает на месяц Раджаб, когда человек начинает готовиться к священному месяцу Рамадан. В этом месяце приветствуется соблюдение поста, поскольку ураза в месяце Раджаб имеет особое благо перед Всевышним. И даже с точки зрения физиологии, здоровья верующему желательно готовиться к посту заблаговременно, именно поэтому Раджаб можно назвать началом подготовки к Рамадану», – сказал Салман.

О том, как мусульманам провести Ночь Рагаиб и от чего лучше воздержаться, читайте в нашем материале: «Ночь Рагаиб – 2025: почему она важна мусульманам и как ее провести».

#ислам #Религия #мусульмане
