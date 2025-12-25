Ночь Рагаиб – 2025: почему она важна мусульманам и как ее провести

Сегодня мусульмане встретят Ночь Рагаиб. Чем знаменательна эта ночь, как мусульманам провести ее и от чего лучше воздержаться – «Татар-информу» рассказал исламский теолог и богослов Фарид Салман.





В 2025 году Ночь Рагаиб выпадает на ночь с 25 на 26 декабря

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Значение и достоинства Ночи Рагаиб

Ночь Рагаиб отмечается в ночь с четверга на пятницу первой недели месяца Раджаб. В 2025 году Ночь Рагаиб выпадает на ночь с 25 на 26 декабря. Она начинается сразу после захода солнца в четверг и продолжается до наступления времени утреннего намаза в пятницу.

Ночь Рагаиб знаменательна тем, что именно в этот период родители пророка Мухаммада вступили в брак и зачали его. Но мусульмане начали отмечать эту ночь не сразу, а лишь спустя несколько столетий после начала пророческой миссии Мухаммада. Первые упоминания о праздновании Ночи Рагаиб приходятся на XI век.

Название Ночи Рагаиб в переводе с арабского означает «желания», по этой причине эту ночь также именуют временем исполнения желаний, поскольку в нее у верующего есть возможность заслужить довольство Аллаха.

Исламский теолог и богослов Фарид Салман отметил, что именно с Ночи Рагаиб начинается череда благословенных и праздничных дней и ночей.

«Она имеет достаточно важное значение в жизни правоверного мусульманина, поскольку она выпадает на месяц Раджаб, когда человек начинает готовиться к священному месяцу Рамадан. В этом месяце приветствуется соблюдение поста, поскольку ураза в месяце Раджаб имеет особое благо перед Всевышним. И даже с точки зрения физиологии, здоровья верующему желательно готовиться к посту заблаговременно, именно поэтому Раджаб можно назвать началом подготовки к Рамадану», – сказал Салман.

Фарид Салман отметил, что именно с Ночи Рагаиб начинается череда благословенных и праздничных дней и ночей Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Обычаи и духовные традиции Ночи Рагаиб

Раджаб – один из священных месяцев исламского календаря. Этот период издавна считался временем смирения, покаяния и отказа от вражды. Раджаб входит в число запретных месяцев, в которые Аллах запретил войны и конфликты. Соответственно, и в Ночь Рагаиб также следует воздержаться от ссор и вражды.

Ночь Рагаиб воспринимается как один из этапов внутреннего очищения перед обязательным постом в месяц Рамадан. В эту ночь мусульманам следует проявлять особую искренность в вере, избегать грехов, совершать добрые поступки.

Также принято раздавать милостыню, навещать родственников, поддерживать близких и поминать умерших. Большое внимание уделяется детям: родители приводят их на молитвы, обучают чтению Корана и рассказывают об основах ислама.

Раджаб – один из священных месяцев исламского календаря. Этот период издавна считался временем смирения, покаяния и отказа от вражды Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Как мусульманам провести Ночь Рагаиб

Поскольку Ночь Рагаиб официально не считается религиозным праздником, строгих предписаний по ее проведению не существует. Тем не менее на практике сложились определенные традиции, которые в целом поддерживаются многими богословами.

Считается желательным соблюдать пост в течение четверга – воздерживаться от еды и питья до заката. Это объясняется тем, что пост по четвергам относится к сунне пророка, а значит, несет в себе большую награду.

После вечернего намаза (ахшам) и до ночной молитвы (ясту) некоторые верующие читают специальную молитву, известную как намаз Рагаиб, состоящую из 12 ракаатов. В каждом ракаате рекомендуется читать суру «Аль-Кадр» три раза и суру «Аль-Ихлас» – двенадцать раз.

Кроме того, в эту ночь следует взывать к Аллаху посредством мольбы (дуа). Хадис гласит: «Дуа, выполненное в одну из пяти ночей, не будет отклонено: это – ночь Рагаиб, пятнадцатая ночь месяца Шаабан, ночь пятницы, а также ночь перед праздником Курбан-байрам или Ураза-байрам».

Кроме того, в эту ночь рекомендуется читать Священный Коран, просить прощения за совершенные грехи, выполнять поминание Аллаха (зикр) и дополнительные намазы.

Посланник Аллаха (мир ему) сказал: «Не проводите в беспечном состоянии первую пятничную ночь месяца Раджаб. Эту ночь ангелы назвали Рагаиб».

Фарид Салман напомнил, что в Ночь Рагаиб, как и на протяжении всего месяца Раджаб, верующим следует усердствовать в благих делах.

«Раджаб считается месяцем, когда человек начинает сеять добрые дела. Это проявляется в помощи сиротам, вдовам. Это месяц благотворительности и совершения какого-либо добра в отношении как к своим домочадцам, так и к посторонним людям, вне зависимости от религиозной, национальной и социальной принадлежности человека», – добавил хазрат.

В эту ночь рекомендуется читать Священный Коран, просить прощения за совершенные грехи, выполнять поминание Аллаха (зикр) и дополнительные намазы Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Что нежелательно делать в Ночь Рагаиб

Мусульманам следует бережно отнестись к Ночи Рагаиб и на всем ее протяжении усердствовать в благом и отказаться от греховного.

По этой причине в эту ночь рекомендуется избегать:

– употребления запретной пищи;

В данном случае под запретной понимается не только мясо животных, употребление которых запрещено в принципе (свинина), но и в целом нехаляльной еды, даже если это курица или говядина.

– конфликтов и ссор;

Верующим стоит избегать любых конфликтов, а если все же он произошел, то сделать шаг в сторону примирения.

– распития алкоголя;

В эту ночь, как и в любое другое время, мусульманам категорически запрещается употребление спиртных напитков.

– аморальных поступков;

Также необходимо оставить любые греховные действия и всецело эту ночь посвятить благому.

– лжи, обмана и нарушения данных обещаний.

Нельзя в эту ночь, как и всегда, заниматься сплетнями, лгать, а также обманывать. Кроме того, если человек дал обещание, то непременно нужно сдержать свое слово.

Эта ночь считается временем духовного сосредоточения, поэтому мусульмане стараются провести ее в мире с собой и окружающими, укрепляя свою веру и связь с Аллахом.