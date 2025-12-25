Ночь Рагаиб – 2025: почему она важна мусульманам и как ее провести
Имам Фарид Салман объяснил, как мусульманам провести Ночь Рагаиб
Сегодня мусульмане встретят Ночь Рагаиб. Чем знаменательна эта ночь, как мусульманам провести ее и от чего лучше воздержаться – «Татар-информу» рассказал исламский теолог и богослов Фарид Салман.
Значение и достоинства Ночи Рагаиб
Ночь Рагаиб отмечается в ночь с четверга на пятницу первой недели месяца Раджаб. В 2025 году Ночь Рагаиб выпадает на ночь с 25 на 26 декабря. Она начинается сразу после захода солнца в четверг и продолжается до наступления времени утреннего намаза в пятницу.
Ночь Рагаиб знаменательна тем, что именно в этот период родители пророка Мухаммада вступили в брак и зачали его. Но мусульмане начали отмечать эту ночь не сразу, а лишь спустя несколько столетий после начала пророческой миссии Мухаммада. Первые упоминания о праздновании Ночи Рагаиб приходятся на XI век.
Название Ночи Рагаиб в переводе с арабского означает «желания», по этой причине эту ночь также именуют временем исполнения желаний, поскольку в нее у верующего есть возможность заслужить довольство Аллаха.
Исламский теолог и богослов Фарид Салман отметил, что именно с Ночи Рагаиб начинается череда благословенных и праздничных дней и ночей.
«Она имеет достаточно важное значение в жизни правоверного мусульманина, поскольку она выпадает на месяц Раджаб, когда человек начинает готовиться к священному месяцу Рамадан. В этом месяце приветствуется соблюдение поста, поскольку ураза в месяце Раджаб имеет особое благо перед Всевышним. И даже с точки зрения физиологии, здоровья верующему желательно готовиться к посту заблаговременно, именно поэтому Раджаб можно назвать началом подготовки к Рамадану», – сказал Салман.
Обычаи и духовные традиции Ночи Рагаиб
Раджаб – один из священных месяцев исламского календаря. Этот период издавна считался временем смирения, покаяния и отказа от вражды. Раджаб входит в число запретных месяцев, в которые Аллах запретил войны и конфликты. Соответственно, и в Ночь Рагаиб также следует воздержаться от ссор и вражды.
Ночь Рагаиб воспринимается как один из этапов внутреннего очищения перед обязательным постом в месяц Рамадан. В эту ночь мусульманам следует проявлять особую искренность в вере, избегать грехов, совершать добрые поступки.
Также принято раздавать милостыню, навещать родственников, поддерживать близких и поминать умерших. Большое внимание уделяется детям: родители приводят их на молитвы, обучают чтению Корана и рассказывают об основах ислама.
Как мусульманам провести Ночь Рагаиб
Поскольку Ночь Рагаиб официально не считается религиозным праздником, строгих предписаний по ее проведению не существует. Тем не менее на практике сложились определенные традиции, которые в целом поддерживаются многими богословами.
Считается желательным соблюдать пост в течение четверга – воздерживаться от еды и питья до заката. Это объясняется тем, что пост по четвергам относится к сунне пророка, а значит, несет в себе большую награду.
После вечернего намаза (ахшам) и до ночной молитвы (ясту) некоторые верующие читают специальную молитву, известную как намаз Рагаиб, состоящую из 12 ракаатов. В каждом ракаате рекомендуется читать суру «Аль-Кадр» три раза и суру «Аль-Ихлас» – двенадцать раз.
Кроме того, в эту ночь следует взывать к Аллаху посредством мольбы (дуа). Хадис гласит: «Дуа, выполненное в одну из пяти ночей, не будет отклонено: это – ночь Рагаиб, пятнадцатая ночь месяца Шаабан, ночь пятницы, а также ночь перед праздником Курбан-байрам или Ураза-байрам».
Кроме того, в эту ночь рекомендуется читать Священный Коран, просить прощения за совершенные грехи, выполнять поминание Аллаха (зикр) и дополнительные намазы.
Посланник Аллаха (мир ему) сказал: «Не проводите в беспечном состоянии первую пятничную ночь месяца Раджаб. Эту ночь ангелы назвали Рагаиб».
Фарид Салман напомнил, что в Ночь Рагаиб, как и на протяжении всего месяца Раджаб, верующим следует усердствовать в благих делах.
«Раджаб считается месяцем, когда человек начинает сеять добрые дела. Это проявляется в помощи сиротам, вдовам. Это месяц благотворительности и совершения какого-либо добра в отношении как к своим домочадцам, так и к посторонним людям, вне зависимости от религиозной, национальной и социальной принадлежности человека», – добавил хазрат.
Что нежелательно делать в Ночь Рагаиб
Мусульманам следует бережно отнестись к Ночи Рагаиб и на всем ее протяжении усердствовать в благом и отказаться от греховного.
По этой причине в эту ночь рекомендуется избегать:
– употребления запретной пищи;
В данном случае под запретной понимается не только мясо животных, употребление которых запрещено в принципе (свинина), но и в целом нехаляльной еды, даже если это курица или говядина.
– конфликтов и ссор;
Верующим стоит избегать любых конфликтов, а если все же он произошел, то сделать шаг в сторону примирения.
– распития алкоголя;
В эту ночь, как и в любое другое время, мусульманам категорически запрещается употребление спиртных напитков.
– аморальных поступков;
Также необходимо оставить любые греховные действия и всецело эту ночь посвятить благому.
– лжи, обмана и нарушения данных обещаний.
Нельзя в эту ночь, как и всегда, заниматься сплетнями, лгать, а также обманывать. Кроме того, если человек дал обещание, то непременно нужно сдержать свое слово.
Эта ночь считается временем духовного сосредоточения, поэтому мусульмане стараются провести ее в мире с собой и окружающими, укрепляя свою веру и связь с Аллахом.