Фарид Салман объяснил, почему Ночь Мирадж значима для мусульман

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ночь Мирадж значима тем, что в эту ночь произошли сразу два важных для ислама события. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал мусульманский богослов, теолог и имам Фарид Салман.

«Первое событие именуют ‘’аль-Исра’’, что означает ‘’ночное путешествие’’. В это время Пророку Мухаммаду было велено перенестись из Мекки в Бейт-аль-Макдис (Иерусалим). <…> Аль-Мирадж – это вознесение Пророка Мухаммада из Иерусалима на то место, которое определил ему Всевышний. И именно в эту ночь Пророк беседовал со своими предшественниками – это пророки Ибрахим (Авраам), Муса (Моисей), Харун (Аарон), наш праотец Адам и так далее», – отметил эксперт.

Также в эту ночь Всевышний вменил в обязанность людям совершение пятикратного намаза.

«В эту ночь была для нас установлена пятикратная молитва, и в эту ночь состоялась беседа Всевышнего с Пророком, а этого не был удостоен никто из предшественников Мухаммада», – пояснил хазрат.

Ночь Мирадж в текущем году наступит 15 января после захода солнца и продлится до наступления утренней молитвы 16 января.

Полный текст, посвященный Ночи Мирадж, читайте в нашем материале «Ночь Мирадж – 2026: дата проведения, духовный смысл и рекомендации для мусульман».