Фарид Салман объяснил, почему День Ашура значим для мусульман

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

День Ашура связан одновременно как с радостными событиями, так и с трагическими. Об этом «Татар-информу» рассказал татарский теолог и богослов, муфтий Фарид Салман.

«День Ашура знаменит тем, что Аллах в этот день облагодетельствовал, даровал свои блага своим близким пророкам. В этот день были особо отмечены Идрис, Нух, Муса, Иса, наш пророк Мухаммад. Одновременно с этим мы знаем, что в этот день случилась трагедия в мусульманском мире – был убит внук пророка Мухаммада хазрати Хусейн ибн Али, которого он называл одним из предводителей молодежи в райских кущах. Поэтому одновременно это день и радости, и скорби. В Коране есть такой аят, в котором сказано: «Мы сменяем дни». Это означает, что дни радости сменяются днями горести, а дни горести сменяются днями радости. Не всегда человек живет только в радости или только в горести. Поэтому этот памятный день свидетельствует о том, что радость и горе соседствуют друг с другом», – пояснил Фарид Салман.

Напомним, в текущем году День Ашура приходится на 5 июля.