Фарид Мухаметшин: «Журналист Елена Чернобровкина за республику стояла горой»

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин выразил соболезнования родным и близким известного журналиста Елены Чернобровкиной, которая умерла сегодня в возрасте 70 лет.

«Я узнал, что скончалась известный журналист нашей республики Елена Чернобровкина. Мы ее очень хорошо знали, это активный по жизни человек. У нее было свое мнение по многим вопросам, но за республику она стояла горой. Чернобровкиной нам будет не хватать, выражаю соболезнования ее родным и близким, разделяю горечь утраты», – сказал Мухаметшин в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ».

Елена Николаевна Чернобровкина была одним из самых ярких журналистов в Татарстане в 90-е годы, несколько лет была ведущим автором «Вечерней Казани», позднее работала в «Новой вечерке». В начале нулевых она публиковала статьи в газете «Восточный экспресс», затем в других медиапроектах. В течение долгих лет она была журналистом, заместителем шеф-редактора в газете «БИЗНЕС Online», много лет была парламентским корреспондентом.

Помимо журналистской деятельности, Елена Чернобровкина также писала книги под псевдонимом Елена Гурьянова. Свои произведения в жанре фантастических детективов она выкладывала на сайт электронной библиотеки «ЛитРес».