Фарид Мухаметшин: За пять лет депутаты Госсовета РТ приняли 556 законов

За период работы парламента Татарстана шестого созыва депутаты приняли 556 законов. В Госдуму была направлена 21 законодательная инициатива. Об этом сообщил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин в интервью «Татар-Информу».

«Самый главный документ, конечно, – это бюджет. Этот документ ложится в основу всей финансово-экономической, хозяйственной и политической жизни республики. Несмотря на сложности, нам ежегодно удавалось принимать бюджет, не уменьшая его социальную направленность и программную составляющую», – рассказал глава парламента.

По словам Мухаметшина, на социально-значимые расходы в бюджете закладывается более 80% средств.

«В целом Татарстан – один из лидеров в решении задач финансово-экономического развития своей территории, обеспечении прав граждан», – подчеркнул он.

Спикер добавил, что важным направлением работы депутатов Госсовета шестого созыва стало совершенствование конституционного законодательства. Поправки в Конституцию России приняты на всенародном голосовании в 2020 году. Изменениям подверглась и Конституция Татарстана.

«Безусловно, значительная часть законопроектной работы была связана с предоставлением дополнительных мер поддержки участникам спецоперации и членам их семей», – отметил собеседник информагентства.

Подробнее об итогах работы Госсовета РТ VI созыва можно узнать из интервью: Фарид Мухаметшин о работе парламента шестого созыва: «Это было время новых вызовов».