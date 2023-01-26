Фарид Мухаметшин: Я тоже в числе тех, кто дает неудовлетворительную оценку переписи

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин оценил итоги Всероссийской переписи населения 2021 года. Своим мнением глава парламента поделился на 40-м заседании Госсовета республики VI созыва.

«Я тоже в числе тех, кто дает практически неудовлетворительную оценку прошедшей переписи и по качеству проведения, и по количеству участников», — сказал Мухаметшин.

Он заметил, что по итогам переписи-2021 численность людей разных национальностей, в том числе татар, сократилась. «Некачественная перепись. Но мы и сами понимаем, что к этому делу серьезно, ответственно не подключились своевременно. Во всяком случае, только от татар Татарстана можно было обратиться и к другим регионам России, где они компактно проживают», — подчеркнул глава парламента.

По мнению Председателя Госсовета, после получения окончательных документов по результатам переписи в разрезе регионов России необходимо будет провести серьезную исследовательскую работу. «Готовьте предложения. Обсуждается этот вопрос в обществе. Обеспокоены и в других субъектах», — заключил он.

По данным переписи населения 2021 года, число татар в России сократилось почти на 600 тыс. человек — до 4,7 млн. Кроме того, 16,2 млн человек не указали национальность, в том числе и татары, о чем сообщал «Татар-информ».