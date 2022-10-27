Фарид Мухаметшин: Все 30 лет на основе Конституции Татарстана укрепляли мир и согласие

Все 30 лет на основе Конституции Татарстана в республике воспитывали трудолюбие, укрепляли мир и согласие, сохраняли обычаи, традиции, культуры и языки разных народов. Об этом заявил Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин на церемонии награждения победителей интеллектуальных игр «Конституция Татарстана: история и современность» и онлайн-тестирования.

Глава парламента напомнил, что Основной закон Татарстана был принят 6 ноября 1992 года, на год раньше Конституции России. «Конституцию принимали в годы, когда экономика республики испытывала сложности. В бюджете не было денег, чтобы решить самые неотложные задачи для населения. Нужно было обеспечить работу всех отраслей экономики, не оставить людей без заработка, пополнять бюджеты разных уровней, отчислять налоги в федеральный центр — это была трудная и серьезная задача», — рассказал он.

Мухаметшин добавил, что в таких условиях началась работа над Конституцией Татарстана, которая и сегодня сохранила основные положения, связанные с жизнедеятельностью населения и работой многоотраслевой экономики. Он заметил, что народным депутатам Татарстана приходилось с чистого листа разрабатывать и принимать законы, регулирующие новый тип социальных взаимодействий между институтами власти, обществом и гражданином, между республикой и федеральным центром.

«Через 30 лет мы убеждаемся, что были правы. Живя в составе России, имея серьезную финансовую и политическую поддержку федерального центра, мы реализуем различные программы, преображаем города и районы по национальным проектам, которые инициировал Президент России Владимир Путин. Казань становится центром притяжения, [причем] не только туристов», — подчеркнул Председатель Госсовета.

Он упомянул, что в 2020 году прошла конституционная реформа, нацеленная, по его мнению, на создание прочной и стабильной системы, гарантирующей России независимость и суверенитет, укрепление общероссийской идентичности. По словам политика, впервые в тексте Основного закона России появились положения о молодежной политике, защите института семьи и брака, создании условий для достойного воспитания детей и так далее. «Эти вопросы стали предметом совместного ведения федерального и регионального уровней власти», — продолжил он.

Говоря о значении независимости и суверенитета для России, Мухаметшин также поделился своим пониманием внешнеполитического контекста. Он убежден, что в последние годы с помощью информационно-коммуникационных технологий и манипулирования в медиасреде против РФ «развернута агрессивная политика воздействия на общественное сознание граждан».

«Предпринимаются шаги по сдерживанию развития нашего государства, реализуется политика, направленная на выхолащивание культурной идентичности. События на Украине ясно показывают, к чему может привести покушение на основополагающие ценности. Главная задача — обеспечить консолидацию многонациональной России», — заключил руководитель парламента.