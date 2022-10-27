Фарид Мухаметшин: Конституция Татарстана служит единению многонационального народа России

В Казани наградили победителей интеллектуальных игр «Конституция Татарстана: история и современность» и онлайн-тестирования на знание Основного закона республики. В торжественной церемонии принял участие глава регионального парламента Фарид Мухаметшин, который подчеркнул, что «Конституция Татарстана служит единению многонационального народа России».

«Татарстан отметит 30-летие со дня принятия Конституции республики. В связи с этим хотели рассказать историю принятия этого документа, цели и задачи, изложенные в Основном законе, как они в течение 30 лет воплощались в жизнь», — заявил Председатель Госсовета.

По его мнению, важно, чтобы население объективно оценило тех, кто принимал Конституцию в непростое время, когда распался Советский Союз, а экономика менялась с плановой на рыночную. «В таких условиях Татарстан принял решение создать Конституцию с далеким заделом на будущее и обеспечить мирную, спокойную жизнь многонациональному народу республики. Эта Конституция получилась такой, какой она должна была быть. Республика осталась в составе России, объединился народ, созданы условия для поддержки экономики», — сказал Мухаметшин.

Он заметил, что Конституция Татарстана и сегодня «служит в полную силу». А в преддверии 30-летия Основного закона впервые в республике были проведены конкурсы на знание его основ, инициатором которых стал Государственный Совет.

«Студенты шести вузов с большим интересом приняли в участие в этих конкурсах. Думаю, что такая просветительская деятельность полезна и востребована. Многие права знают, но про обязанности забывают. Напоминать об этом, требовать это — залог успешного развития любой территории, сообщества, государства», — отметил глава парламента.

Декан юридического факультета КФУ Лилия Бакулина добавила, что депутаты Госсовета и Казгордумы провели такие мероприятия не только в вузах, но и школах. «Мы провели уроки на знание Конституции в школах, посмотрели, насколько хорошо учащиеся знают свои права и обязанности», — сообщила она.

С сентября по октябрь состоялся республиканский конкурс, посвященный 30-летию Конституции Татарстана, «Проверь себя». В нем приняли участие все муниципальные образования. Общее количество участников достигло 10 579 человек. Проведение интеллектуальных игр «Конституция Татарстана: история и современность» завершилось 26 октября.