Фарид Мухаметшин возложил цветы к мемориальной доске Анвару Багаутдинову

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин возложил цветы к мемориальной доске известному общественному и политическому деятелю, возглавлявшему Президиум Верховного Совета ТАССР в 1983-1986 годах, Анвару Багаутдинову. Сегодня исполняется 100 лет со дня его рождения.

«Мы с большим уважением относимся к Анвару Багаутдинову. Мы не могли не вспомнить еще раз о выдающемся государственном, политическом, общественном деятеле, многие годы проработавшем на важных, ответственных постах в разных городах. Он также возглавлял Госсовет республики. Это был очень уважаемый руководитель, которого мы все слушали и подражали ему», – отметил Мухаметшин.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Он вспомнил о совместной работе с Анваром Багаутдиновым и охарактеризовал его как устойчивую и основательную фигуру, способную выдерживать любые трудности.

Вместе с главой парламента на церемонии присутствовала вдова Анвара Багаутдинова Наиля Тухватовна.

«Анвар всегда с нами, мы помним его. Он был очень добросовестный и честный человек, хорошо относился к людям, был прекрасным мужем, отцом и дедом. Никогда не изменял своей позиции. Хочу пожелать всем здоровья, спокойной, хорошей жизни, чистого неба. Пусть ребята, которые сейчас защищают нашу страну, вернутся с победой и приступят к мирному труду», – отметила она.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Багаутдинов завершил свою политическую карьеру на должности председателя Президиума, однако еще до этого в течение 22 лет руководил различными районами республики и был одной из наиболее авторитетных фигур среди первых секретарей райкомов партии. Современники называли его аксакалом за опыт и влияние.