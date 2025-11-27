Сегодня в Татарстане отмечают 100-летие со дня рождения Анвара Багаутдинова

Сегодня отмечают 100 лет со дня рождения Анвара Багаутдинова – известного общественного и политического деятеля, возглавлявшего Президиум Верховного Совета ТАССР в 1983-1986 годах. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Багаутдинов завершил свою политическую карьеру на должности председателя Президиума, однако еще до этого в течение 22 лет руководил различными районами республики и был одной из наиболее авторитетных фигур среди первых секретарей райкомов партии. Современники называли его аксакалом за опыт и влияние.

Государственный Советник Татарстана, первый Президент республики Минтимер Шаймиев отмечал, что вся деятельность Багаутдинова была направлена на улучшение жизни людей и развитие республики.

«Достигнув в жизни многих вершин, Анвар Бадретдинович остался простым, доступным и искренним человеком. Он оставил действительно глубокий след в сердцах людей», – рассказывал Шаймиев.

Председатель Государственного Совета Фарид Мухаметшин характеризовал Багаутдинова как устойчивую и основательную фигуру, способную выдерживать любые трудности.

«Я всегда воспринимал этого неординарного и большого человека как некую глыбу, как надежный и крепкий утес, который мог противостоять любым невзгодам», – говорил Мухаметшин.

Он подчеркивал его значительный вклад как в партийную работу, так и в деятельность Верховного Совета ТАССР.

Раис Татарстана Рустам Минниханов напоминал, что решительность, опыт и профессионализм Багаутдинова позволили ему занять ключевые руководящие посты как в республике, так и на федеральном уровне.

«Благодаря профессионализму, политическому таланту и мудрости сослуживцы с уважением называли его старейшиной. Его самоотверженный труд во имя Татарстана и всей нашей страны отмечен на самом высоком уровне», – сказал Минниханов 30 августа 2023 года на открытии мемориальной доски Анвару Багаутдинову.

Анвар Багаутдинов родился 27 ноября 1925 года в деревне Эмикеево Камско-Устьинского района. В 1930-х его семья переехала в Бондюжский район, где его отец возглавил райком партии. После окончания школы он начал трудовую деятельность трактористом, вспоминая в мемуарах тяжелый и насыщенный трудом быт сельских детей.

В январе 1943 года Багаутдинов был зачислен в Смоленское пехотное училище. После войны работал в районных органах, затем окончил партийную школу, сельхозтехникум и Казанский университет.

С 1961 по 1983 годы занимал руководящие посты в Азнакаевском и Альметьевском районах, а также избирался депутатом Верховного Совета ТАССР и РСФСР. В 1983–1986 годах возглавлял Президиум Верховного Совета ТАССР.

В своих воспоминаниях Багаутдинов писал, что во время работы в законодательном органе республики объехал все районы, уделяя каждому по несколько дней, чтобы детально изучить проблемы. Полученные данные становились основой решений, принимаемых партийными и правительственными структурами.

Незадолго до смерти он завершил работу над мемуарами «О времени и о себе» и передал рукопись Фариду Мухаметшину, попросив помочь с изданием. Книга вышла уже после его кончины.

Анвар Багаутдинов скончался 25 октября 2002 года и был похоронен на Арском кладбище Казани. Его именем названы улицы в Альметьевске и Азнакаево, а на доме по улице Маяковского в Казани, где он жил почти 20 лет, установлена мемориальная доска.

Фото и видео: пресс-служба Госсовета РТ