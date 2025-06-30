Фарид Мухаметшин: Узбекистан и Татарстан объединяют давние исторические связи

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Узбекистан и Татарстан объединяют давние исторические, культурные и экономические связи. Об этом заявил глава парламента республики, председатель Ассамблеи народов РТ Фарид Мухаметшин на церемонии вручения дипломов студентам первого международного выпуска совместного образовательного проекта КГМУ и Ташкентской медицинской академии.

«Надежной опорой нашей крепкой дружбы выступает сплоченная узбекская община в Татарстане. Около 40 тыс. узбеков у нас проживает и работает. Они являются неотъемлемой частью многонациональной семьи республики. Всего в Татарстане в мире и согласии проживают представители 175 наций и народностей. И каждый сохраняет свои традиции, язык, культуру, обычаи», – сказал Председатель Госсовета.

Мухаметшин подчеркнул, что ежегодно увеличивается товарооборот между республиками. Так, за прошлый год он составил 376 млн долларов США. «У нас очень тесные экономические связи. И трудолюбивые жители Узбекистана лидируют в миграционном потоке в нашу республику», – констатировал он.

Глава парламента отметил, что активную деятельность ведут Генеральное консульство Узбекистана в Казани и национально-культурная автономия узбеков, входящая в Ассамблею народов Татарстана.

«В свою очередь, в Узбекистане проживает крупнейшая за рубежом диаспора татар – более 320 тыс. человек, работает Представительство Татарстана. Наши соотечественники исторически оказывали существенное влияние на становление узбекской культуры, общественной мысли, национального образования и искусства. И сегодня вносят свой вклад в развитие экономики, укрепление двусторонних отношений», – заметил он.

Мухаметшин добавил, что между Татарстаном и Узбекистаном укрепляются также межпарламентские отношения. Кроме того, по его словам, налажено конструктивное взаимодействие и обмен опытом в научно-образовательной среде.