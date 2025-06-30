Первые выпускники совместной программы медвузов Татарстана и Узбекистана получили дипломы

В Государственном Совете РТ сегодня вручили дипломы выпускникам Казанского государственного медицинского университета из Узбекистана – первым студентам, обучившимся по совместной образовательной программе КГМУ и Ташкентской медицинской академии. Выпускниками программы в этом году стали 26 обучающихся.

«Этот день – исторический. Успешно реализована ведущими медицинскими вузами Татарстана и Узбекистана совместная образовательная программа», – заявил на торжественной церемонии Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Он отметил, что во все времена профессия врача была почетной, но требовала самоотверженности и собранности не только во время работы, но и на этапе обучения.

«Дело, которому вы посвятите свою жизнь, вне всякого сомнения, – одно из самых гуманных в мире. Дав профессиональную клятву, приняв на себя ответственность за здоровье людей, в любую минуту вы должны быть готовы прийти на помощь, проявляя хладнокровие и профессионализм, чуткость и сострадание», – обратился к выпускникам глава парламента.

По словам Мухаметшина, во всем мире в сфере здравоохранения ставятся задачи по внедрению передовых технологий, совершенствованию качества и доступности медицинской помощи, подготовке кадров. «У вас была прекрасная возможность оценить подходы двух государств к этой сфере, взять лучшее от каждой модели. Татарстан в этом отношении находится в числе регионов-лидеров в России. Это результат продуманной государственной политики руководства России и Татарстана для улучшения качества жизни и охраны здоровья населения», – подчеркнул он.

Это знаковое мероприятие послужит дальнейшему укреплению научно-гуманитарной сферы в узбекско-российских отношениях, убежден Генеральный консул Узбекистана в Казани Нодиржон Касимов.

«Символично, что сегодняшнее мероприятие проходит в рамках Дня молодежи, который широко отмечается в Узбекистане», – заметил он.

Касимов поблагодарил руководство Татарстана и преподавателей Казанского медуниверситета за внимательное и уважительное отношение к студентам из Узбекистана. А выпускникам он пожелал успехов в профессиональной деятельности.

Ректор КГМУ Алексей Созинов добавил, что выпускники, прошедшие обучение по этой программе, получают два диплома о высшем образовании и могут работать в России и Узбекистане.

«Но ваше главное конкурентное преимущество – не в количестве дипломов, а в качественной профессиональной подготовке. Образовательная судьба врача долгая – есть программы магистратуры, ординатуры, аспирантуры. И все возможности у вас для этого есть не только в Ташкенте, но и в Казани», – сказал он собравшимся.

По мнению Созинова, это мероприятие внесло «исторический вклад в летопись высшего медицинского образования».

Проректор по лечебной работе Ташкентской государственной медицинской академии Маръиф Каримов поблагодарил преподавателей КГМУ за то, что они стали наставниками для узбекских студентов. Выпускников он поздравил с окончанием учебы и началом новой жизни.

«Уверен, что каждый из вас найдет свое достойное место в профессии, где бы вы ни оказались – в Узбекистане, в России или любой другой точке мира», – заявил Каримов.

Перед получением дипломов первые специалисты, прошедшие обучение по совместной образовательной программе, произнесли клятву врача.

Соглашение о сотрудничестве Казанский государственный медицинский университет и Ташкентская медицинская академия подписали в октябре 2017 года. В 2019 году в рамках двухстороннего сотрудничества был заключен договор о реализации совместной образовательной программы по специальности «Лечебное дело» с обучением на русском языке.

В течение шести лет будущие специалисты-медики проходили обучение по три года в каждом вузе.

В сентябре 2019 года восемь студентов начали обучение в Казанском медуниверситете, 32 студента – в Ташкентской медицинской академии. В 2022 году восемь студентов продолжили обучение в Ташкенте, 23 студента приехали в Казань. Сейчас по совместной образовательной программе в КГМУ обучаются 45 студентов.

Видео: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»