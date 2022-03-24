Фарид Мухаметшин: Только объединив усилия, преумножим потенциал дружбы наших народов

Совместными усилиями можно преумножить огромный потенциал дружбы народов, проживающих в Татарстане. Об этом заявил на заседании Совета Ассамблеи народов РТ председатель этой организации и руководитель парламента республики Фарид Мухаметшин.

«Только объединив усилия, мы сохраним и преумножим огромный созидательный потенциал многовековой дружбы наших народов. Поэтому последовательная и системная работа в этом направлении должна быть продолжена. Залог нашего успеха — в единстве и слаженном взаимодействии всех ветвей и уровней власти РТ при активной поддержке гражданского общества, то есть нас с вами», — сказал собравшимся Председатель Госсовета РТ.

Мухаметшин назвал богатством и большой ценностью многонациональность, многоязычие и многокультурие Татарстана. «Если ты в мононациональной республике или государстве живешь, то слышишь только один язык, знаешь традиции одного народа, не видишь, как другие народы развиваются и сохраняют свои обычаи. Межнациональный мир и согласие, дух народа — основа нашей совместной работы», — отметил он.

Глава парламента добавил, что в мае исполнится 30 лет со дня создания Ассамблеи народов Татарстана. Кроме того, в России 2022-й объявлен Годом культурного наследия народов РФ. И в этом году мусульмане отметят 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией.

«Не по нашей воле оказались ограничены возможности в части крупных международных событий, но тем больше у нас оснований, чтобы провести собственные мероприятия ярко, активно и плодотворно», — подчеркнул он.

Ассамблея народов Татарстана на данный момент включает 249 национальных общественных объединений.