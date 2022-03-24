Национальные автономии РТ собрали гуманитарную помощь жителям Донбасса на 3 млн рублей

Национально-культурные автономии Татарстана собрали гуманитарную помощь для жителей Донбасса на сумму более 3 млн рублей. Об этом сообщил на заседании Совета Ассамблеи народов РТ председатель этой организации и руководитель парламента республики Фарид Мухаметшин.

«В акции по сбору гуманитарной помощи для жителей Донбасса, организованной национально-культурными автономиями в Доме дружбы народов Татарстана, приняли участие 25 организаций и представители более 50 национальностей, собравшие помощь на сумму более 3 млн рублей. Сбор помощи продолжается», — сказал Председатель Госсовета РТ.

Мухаметшин уточнил, два автобуса с продуктами питания, одеждой, предметами быта и гигиены, канцелярскими товарами и прочими вещами были отправлены в республиканский гуманитарный штаб по сбору помощи. «Это благотворительное мероприятие еще раз убедительно показывает, что Ассамблея народов Татарстана всегда готова прийти на помощь нуждающимся независимо от их происхождения и национальности», — подчеркнул он.

По словам главы парламента, характерное отличие межэтнических и межконфессиональных отношений в том, что они не имеют конечного решения и требуют каждодневного внимания, особенно в кризисные периоды.

Председатель Совета Ассамблеи народов РТ упомянул, что в связи со спецоперацией на Украине Россия столкнулась с беспрецедентным экономическим и санкционным давлением со стороны западных государств.

«Руководством страны предпринимаются меры по поддержке граждан и различных отраслей народного хозяйства. На уровне республики создан оперативный штаб по обеспечению устойчивого развития экономики, который проводит постоянный мониторинг обеспечения товарами первой необходимости и бесперебойного функционирования системообразующих предприятий, сохранения занятости, адаптации малого и среднего предпринимательства к новым условиям», — отметил он.

Мухаметшин добавил, что Татарстан обеспечен продукцией собственного производства в полном объеме и «по этому вопросу у руководства республики нет какой-либо обеспокоенности».

«Надо радоваться, что мы родились в Татарстане с такой многовекторной экономикой, — резюмировал он. — И нам важно сохранить спокойную дружественную атмосферу в республике, не терять человеческого лица, показать, чем всегда был силен наш многонациональный народ — взаимопомощью, милосердием и состраданием».