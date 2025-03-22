Фарид Мухаметшин: Теперь регионы смогут сами выбирать модель местного самоуправления

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Местное самоуправление называют властью, наиболее близкой к народу, ведь именно на этом уровне решаются вопросы благоустройства, работы коммунальных служб и общественных пространств. Неудивительно, что закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», принятый в марте, вызвал бурные споры в Госдуме. Таким мнением с «Парламентской газетой» поделился председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин.

По словам Мухаметшина, изначально предполагался обязательный переход всех регионов к одноуровневой системе, но после обращений ряда субъектов, включая Татарстан, в документ внесли поправки. Теперь регионы сами решают, сохранять ли им двухуровневую систему с городскими и сельскими поселениями или переходить на одноуровневую.

Фарид Мухаметшин подчеркнул, что для республики этот вопрос принципиален. В Татарстане 956 муниципальных образований, и сохранение власти на поселенческом уровне особенно важно для сельских территорий. Это вопрос не только самоуправления, но и сохранения традиционного уклада жизни, культуры и родных языков.

По его мнению, действующая двухуровневая система доказала свою эффективность, обеспечивая максимальное вовлечение граждан в местное управление и решение социальных вопросов.

Напомним, что ранее «Татар-информ» писал о том, что Владимир Путин подписал закон об организации МСУ в РФ.