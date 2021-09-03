Фарид Мухаметшин: «Татарстан стал пионером медицинского волонтерства в России»

Татарстан стал пионером медицинского волонтерства в России, лидером добровольческой деятельности. Об этом заявил секретарь татарстанского отделения «Единой России», Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на встрече с активом регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», которая прошла в КГМУ.

«Волонтеров стало много, и это радует. Самое главное, что эти люди работают по зову сердца, – сказал Мухаметшин. – Отрадно, что в период пандемии медуниверситет, не прерывая учебного процесса, активно поддерживает практическое здравоохранение, всеми силами содействует укреплению врачебного корпуса».

Он подчеркнул, что весной прошлого года преподаватели университета, клинические ординаторы стали врачами первичного звена, в том числе временных инфекционных госпиталей.

«Студенты заняли должности среднего и младшего персонала. В общей сложности свыше 2 тыс. представителей КГМУ включились и продолжают участвовать в мероприятиях по противодействию пандемии, оказанию лечебно-диагностической помощи. Сотни и тысячи жизней спасены благодаря вашей заботе», – обратился секретарь татарстанского отделения «Единой России» к собравшимся.

Мухаметшин упомянул, что с самого начала пандемии в Татарстане открылся волонтерский центр под эгидой «Единой России». «Более 500 волонтеров-медиков КГМУ активно включились в борьбу с общей бедой. Ваше неравнодушие, часы, проведенные в больницах на термометрии, приеме больных, столь необходимая транспортная помощь врачам, маломобильным гражданам, пожилым, доставка лекарств и продуктов заслуживают самого искреннего уважения и признательности. С таким подходом вы будете настоящими врачами», – заметил он.

По словам главы парламента, в республике уделяется особое внимание поддержке системы здравоохранения. Так, за 10 лет построено около 600 объектов первичного звена – 557 фельдшерско-акушерских пунктов и 43 врачебные амбулатории. «В этом году к ним добавится еще 42 ФАПа и четыре амбулатории. По инициативе Президента Татарстана Рустама Минниханова запущены четыре мобильные поликлиники для жителей отдаленных населенных пунктов», – резюмировал он.

Ректор КГМУ Алексей Созинов добавил, что в 2015 году было создано татарстанское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» на базе Казанского государственного медицинского университета.

«А первый в Советском Союзе студенческий медицинский отряд был создан 45 лет назад – в 1976 году, – проинформировал он. – В последние годы активно развивается движение волонтеров-медиков. И в 2018 году между Министерством здравоохранения РТ, Казанским государственным медицинским университетом и Всероссийским общественным движением “Волонтеры-медики” было подписано трехстороннее соглашение».

Созинов уточнил, что подписанное соглашение позволило волонтерам-медикам в полной мере оказать поддержку практическому здравоохранению, особенно в период пандемии коронавирусной инфекции.

После встречи с волонтерами-медиками состоялось заседание ученого совета КГМУ, на котором наградили активных участников волонтерского движения. Грамота, подписанная Президентом России Владимиром Путиным, и памятная медаль «За бескорыстный вклад в организацию общественной акции взаимопомощи #МыВместе» вручили Дине Гилемхановой, Лилие Яруллиной, Юлие Темниковой, Йюрч Омер Тахиру, Давиду Шамурадову.

Волонтеры-медики выступили одними из организаторов акции взаимопомощи #МыВместе, направленной на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавирусной инфекции.

Во всех регионах России работали волонтеры, доставляя лекарства и продукты, помогая с оплатой ЖКХ и доставляя врачей на работу в отдаленные медицинские учреждения. Юристы и психологи бесплатно консультировали нуждающихся в их помощи, а тысячи партнеров акции помогали своими услугами и товарами.