«Единая Россия» и «Волонтеры-медики» в Татарстане подписали соглашение о сотрудничестве

Татарстанское отделение «Единой России» и региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» подписали соглашение о сотрудничестве. Мероприятие состоялось в Казанском государственном медицинском университете.

Подписи под документом поставили секретарь татарстанского отделения «Единой России», Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и региональный координатор движения «Волонтеры-медики» Анна Макарова.

«Волонтерское движение, которое зародилось в стенах Казанского государственного медицинского университета, нужно поддерживать и тиражировать эту работу. Необходимость в волонтерском движении возросла в связи с пандемией. Эти волонтеры работают в "красной" зоне, помогают пенсионерам, малоимущим. Очень большую работу проводят по поддержке населения и уберегают людей от болезни», — сказал журналистам Фарид Мухаметшин.

По его мнению, важно и дальше инициировать новые формы поддержки населения «во имя здоровья и благополучия татарстанцев».

Анна Макарова отметила, что в региональном движении на данный момент задействованы 3855 волонтеров. «Работает девять местных отделений, базами которых являются медицинские колледжи и училище Татарстана, 45 медорганизаций и 72 общеобразовательные организации», — подчеркнула она.

По словам регионального координатора движения, более 2 тыс. волонтеров во время пандемии помогают медикам в стационарах и поликлиниках. Кроме того, они до сих пор трудятся в «красных» зонах.

На сегодня это 55-е по счету соглашение «Единой России» с общественными организациями Татарстана. «Волонтеры-медики» стали активными участниками работы волонтерского центра партии, созданного в первые дни пандемии новой коронавирусной инфекции.

В «Единой России» заявляют, что активная работа с НКО позволяет оперативно реагировать на динамично возникающие запросы общества. Благодаря положительным результатам совместной работы и объективному запросу на расширение сотрудничества в 2017 году региональное отделение партии инициировало собственный грантовый конкурс для некоммерческих организаций.

Ежегодно НКО, реализующие в республике общественно значимые проекты, получают субсидии на сумму 35 млн рублей. За последние годы НКО Татарстана представили более 650 проектов. В этом году объявлен новый конкурс.