Фарид Мухаметшин: «Печатное слово по-прежнему остается авторитетным и востребованным»

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин поздравил сотрудников средств массовой информации с Днем российской печати.

«Этот праздник объединяет всех, кто своим кропотливым трудом формирует информационное пространство, обеспечивает выполнение одного из главных конституционных прав граждан — свободу слова. На страницах, разнообразных по своей тематической направленности изданий, запечатлена история нашей многонациональной страны, отражен „дух“ минувших временных эпох и современности. Несмотря на то, что медиапространство стремительно меняется и СМИ настойчиво ищут новые пути развития, печатное слово по-прежнему остается авторитетным и востребованным.

Сегодня каждый из вас в какой-то степени аналитик и информационщик, колумнист и обозреватель, публицист и блогер. Вы искусно используете возможности современной печати и новейшие цифровые технологии для расширения аудитории, стремитесь „держать руку на пульсе“, быть в эпицентре событий. Мультиканальные и интерактивные форматы, яркая полиграфия, поиск необычных ракурсов „горячих“ тем при выверенном стиле подачи информации позволяют вам удержать постоянных читателей и привлечь новых. Ведь не секрет, что самые актуальные проблемы, равно как и важные политические решения, остаются вне общественной повестки, пока масс-медиа не обратят на них внимания, не посвятят репортажи, интервью, статьи. Вы разъясняете принятые инициативы, помогаете быстрее справиться с новыми вызовами, доносите общественное мнение и настроение. Поэтому ждем от вас глубоких материалов, взвешенных и непредвзятых публикаций, новых креативных проектов.

Дорогие друзья! В этот праздничный день позвольте выразить вам благодарность за плодотворное сотрудничество, высокий профессионализм, преданность делу и верность лучшим традициям отечественной журналистики. И пожелать острого зрения — чтобы зорко наблюдать за происходящим в республике, стране и мире. Острого слуха — чтобы услышав различные мнения, уметь понять и воспринять истину. Острого пера — чтобы правдиво изложить увиденное и услышанное.

Пусть работа приносит радость и удовлетворение. Здоровье будет крепким, ведь впереди — долгая, насыщенная яркими событиями жизнь. Неиссякаемого вам вдохновения, новых творческих свершений, счастья, добра и мира! С праздником!» — говорится в тексте поздравления.