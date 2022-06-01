Фарид Мухаметшин: Татарстан и Башкирия — пример полиэтничности, в этом наше преимущество

Сегодня в башкирском Нефтекамске прошло выездное заседание комитета Госсовета РТ по культуре и образованию. В нем приняли участие главы парламентов Татарстана и Башкортостана Фарид Мухаметшин и Константин Толкачев.

Участники совместного заседания сошлись в том, что вопросы сохранения и развития культурного и языкового многообразия являются общими для Татарстана и Башкортостана, так что решать их необходимо объединив усилия. Если говорить о конкретных направлениях сотрудничества, то здесь республики договорились о следующем:

Развивать активное сотрудничество министерств образования

и науки республик;

и науки республик; Способствовать организации обменных гастролей ведущих театров, творческих коллективов, деятелей культуры и искусства;

Проводить совместные национальные праздники, фестивали, конференции;

Использовать площадки и ресурсы ассамблей народов Башкортостана и Татарстана, домов дружбы народов, национально-культурных центров и автономий;

Активно взаимодействовать на уровне республиканских творческих союзов и творческой интеллигенции;

Подключить к разностороннему освещению событий культуры и искусства средства массовой информации.

«Татарстан и Башкортостан — яркий пример полиэтничности, две многокультурные, многоязычные, многоконфессиональные республики, и в этом наше конкурентное преимущество в отличие от монотерриторий, — подчеркнул Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. — Наши встречи вызваны стремлением еще больше укрепить межрегиональное сотрудничество. Объем товарооборота наших республик за последние годы значительно вырос. Это еще раз свидетельствует о том, что у нас сложились тесные экономические, культурные, духовные и гуманитарные связи. Свой вклад в это взаимодействие вносят и парламентские комитеты».

Сегодняшнее выездное заседание можно назвать ответным дружеским визитом, призванным подчеркнуть взятый курс на укрепление отношений между республиками. Напомним, вчера в Казань прибыл Глава Башкортостана Радий Хабиров. Он встретился с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Руководители подписали план мероприятий на 2022–2024 годы по реализации соглашения между правительствами двух республик о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве, а также соглашение об установлении границы между Татарстаном и Башкортостаном.

О том, как две республики налаживают отношения, читайте в большом материале «Татар-информа».