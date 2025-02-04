Мухаметшин: «Наша святая обязанность – сохранять историческую правду»

Во всех школах Татарстана с 17 по 28 февраля пройдут парламентские уроки. Они будут посвящены Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ежегодно накануне старта проекта Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин встречается с педагогами. Какие напутствия он дал учителям сегодня – в репортаже «Татар-информа».





Ежегодно накануне старта парламентских уроков Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин встречается с педагогами

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В этом году тема парламентского урока – «Святое дело – Родине служить!»

До встречи с главой парламента учителя истории и обществознания в Государственном Совете приняли участие в семинаре, на котором был дан старт парламентскому уроку. Они получили методические рекомендации по его проведению.

В этом году тема парламентского урока – «Святое дело – Родине служить!». По мнению главы Минобрнауки РТ Ильсура Хадиуллина, символично, что он посвящен этой теме. «В нынешнем году мы отмечаем 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Немеркнущая память скрепляет наш народ, помогает представителям различных поколений ощущать себя единой, сплоченной нацией», – заявил министр образования и науки РТ.

Он отметил, что все образовательные организации республики интегрированы с системой патриотического воспитания, следуют принципам гражданственности, служения Отечеству и преемственности поколений.

Ключевое воспитательное мероприятие в школах – церемония поднятия государственных флагов России и Татарстана с одновременным исполнением гимнов, подчеркнул Хадиуллин.

Одним из важных направлений гражданско-патриотического воспитания министр назвал Всероссийское детско-юношеское движение «Юнармия». В 49 штабах местных отделений этого движения в республике насчитывается более 1,2 тыс. юнармейских отрядов. По итогам прошлого года Татарстан занял первое место в ежегодном смотре-конкурсе региональных отделений общественного движения «Юнармия».

Ильсур Хадиуллин отметил, что все образовательные организации республики интегрированы с системой патриотического воспитания Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Наша святая обязанность – сохранять историческую правду»

С помощью парламентского урока нужно еще раз обозначить важность бережного отношения и уважения к подвигу советского народа, показавшего пример самоотверженности, сплоченности и патриотизма, заявил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на встрече с учителями.

«С родителями и со школьниками нужно говорить на эту тему. Наша святая обязанность – сохранять историческую правду, передавать подрастающему поколению знания, ценности о значимости Победы», – убежден глава парламента.

По его словам, в республике осталось 9,3 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны. «Об этих людях нам всегда нужно помнить. Нужно приглашать их в школы, а также их детей и внуков на встречи с учащимися», – отметил Председатель Госсовета.

Он подчеркнул, что школьники и сами могут внести личный вклад в сохранение памяти о подвигах героев Великой Отечественной войны. В частности, проявить заботу и внимание к ветеранам, навестить их, почтить память павших у Вечного огня, расширить экспозицию школьных музеев своими экспонатами.

«С вашей помощью нужно будет организовать в республике всероссийские акции «Диктант Победы» 25 апреля, «Окна Победы», «Письмо герою». Активно развивается проект «Без срока давности» о преступлениях нацистов, которые были совершены в отношении мирных жителей. Школьники должны об этом знать», – обратился Мухаметшин к педагогам.

Председатель Госсовета заметил, что вопрос формирования уважения к культурному, историческому прошлому и традициям России и Татарстана нашел свое отражение в республиканском законе «О патриотическом воспитании граждан в РТ». «Его надо знать и детям, и родителям», – рекомендовал он.

Фарид Мухаметшин подчеркнул, что школьники и сами могут внести личный вклад в сохранение памяти о подвигах героев Великой Отечественной войны Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Парламентский урок выступает инструментом для формирования гражданской позиции учащихся»

Актуальность темы парламентского урока этого года обусловлена и нынешней ситуацией, связанной с проведением СВО, подчеркнул Мухаметшин.

«У героев тех лет – достойные наследники, принимающие участие в зоне специальной военной операции, боевых действиях, совершающие подвиги. И мы их также должны чтить. В Татарстане действуют меры поддержки для участников СВО и их семей. И эти вопросы находятся под пристальным вниманием всех органов власти. Такую задачу поставил Президент России Владимир Путин», – сказал он.

Глава парламента напомнил, что татарстанцы помогают жителям Донбасса, регулярно направляя гуманитарные грузы. «Продукты питания, медикаменты, строительные материалы, технику отправляем. Наш многонациональный народ Татарстана принимает в этом активное участие. У нас добрый и понимающий народ. Поддерживаем участников СВО в законодательной части. В этом созыве парламента опираемся на практический опыт и экспертное мнение избранных депутатов Госсовета РТ – участников СВО», – отметил он.

Председатель Госсовета попросил учителей усилить разъяснительную работу с подрастающим поколением, чтобы «молодежь чувствовала себя частью большой страны с великой культурой». По его мнению, сейчас это особенно важно, поскольку для многих детей интернет стал площадкой для общения и получения информации, в том числе деструктивной.

«Следует прививать им чувство ответственности, сопричастности к принятию значимых общественно-политических решений, определению будущего республики и страны. Парламентский урок в этом плане выступает определенным инструментом для формирования гражданской позиции учащихся нашей республики», – заявил Мухаметшин.

Актуальность темы парламентского урока этого года обусловлена и нынешней ситуацией, связанной с проведением СВО, подчеркнул Мухаметшин Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Наш регион – один из лидеров в России по количеству прибывающих иностранных граждан»

В России с 1 апреля начнут действовать поправки, внесенные в Федеральный закон об образовании. Они касаются запрета принимать в школы детей мигрантов, которые не пройдут тестирование на знание русского языка.

«Это нововведение вызвало неоднозначную оценку у депутатов республиканского парламента, в том числе потому, что Татарстан является экономически привлекательной территорией для мигрантов. Наш регион – один из лидеров в России по количеству прибывающих иностранных граждан», – сказал Мухаметшин.

В прошлом году на миграционный учет в Татарстане было поставлено более 99 тыс. мигрантов. Из них 46% приехали для работы, 17% – для учебы. В школах Татарстана обучается 3178 детей мигрантов, около 300 посещают детсады.

«Работа с этими детьми, обучение их нашим законам, образу жизни в республике, русскому языку – наша задача. Важно выстроить системную работу по реализации данного нововведения в школах. Понимаем, с какими проблемами вам приходится сталкиваться. Эту нагрузку нужно будет выдержать, обратив серьезное внимание на знание ими русского языка», – подчеркнул глава парламента.

Председатель Госсовета также затронул вопрос нехватки учителей в школах. «Сейчас очень серьезно думаем над этой темой. Вместе с федеральным центром нужно подумать о повышении заработной платы этой категории людей. Одна республика своим бюджетом эту проблему не решит. А без учителей не будет уверенного завтрашнего дня», – заявил он.

Мухаметшин добавил, что 23% бюджетных средств республики направляется на сферу образования. В том числе деньги выделяются на строительство и ремонт детских садов и школ. Эта работа, по его словам, находится под личным контролем Раиса РТ Рустама Минниханова.

После напутствий Фарида Мухаметшина учителя смогли задать главе парламента вопросы и внести свои предложения Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Учитель сегодня бесправен, во многом не способен отвечать многим вызовам»

После напутствий Фарида Мухаметшина учителя смогли задать главе парламента вопросы и внести свои предложения.

Так, учитель истории и обществознания казанской школы № 39 Чулпан Максимова попросила на законодательном уровне принять в республике комплекс мер по повышению социального статуса учителя, его авторитета и престижа.

«Может быть, даже выработать меры по ответственности родителей за воспитание своих детей. Пора перейти от дискуссий к действиям. Учителя республики сегодня находятся не совсем в достойном положении. У учителя есть только личный авторитет – слово и оценка. Учитель сегодня бесправен, во многом не способен отвечать многим вызовам. А ведь перед нами стоит ответственность – через учеников менять мир, будущее нашей страны. И мы это осознаем», – сказала она.

Мухаметшин согласился с данной педагогом оценкой, касающейся учителей. Однако, по его мнению, авторитет учителя искусственно поднять очень сложно.

«Его делают сами учителя. Но рассмотреть этот вопрос надо будет. Может быть, мы с такой повесткой одно из заседаний Госсовета проведем в части поиска форм и методов вашей инициативы. Возможно, выйдем на какие-то предложения. И постараемся поддержать разумные предложения», – ответил Председатель Госсовета.

В рабочем порядке нужно подготовить анализ ситуации с сокращением курса обществознания, чтобы прийти к каким-то решениям, добавила Ирина Терентьева Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Если поможете с аргументацией и доводами, выйдем с законодательной инициативой»

Ранее «Татар-информ» рассказывал о нововведениях, которые ожидают школьников в 2025/2026 учебном году. Например, изучать учебный курс «Обществознание» с 1 сентября они будут не с шестого, а с девятого класса. Время, освободившееся из-за отмены обществознания в средних классах, будет направлено на изучение истории.

Как выяснилось, не все педагоги республики одобрили такие новшества. На встрече с главой парламента по этой теме высказалась учитель истории и обществознания полилингвальной гимназии «Адымнар-Альметьевск» Гульнара Гатауллина.

«В шестых, седьмых, восьмых классах – самая основа. Дети изучают все термины, понятия именно в этих классах. На этих уроках мы изучаем экономику, Конституцию, право, политику, формы государства. Именно на этих уроках развивается патриотизм, и дети становятся политически грамотными, культурными. Теперь часов на обществознание будет недостаточно. На мой взгляд, это худшее решение Минпросвещения. А можно оставить как региональный компонент?» – обратилась она к Мухаметшину.

«А какие были аргументы, чтобы принять такое решение?» – поинтересовался Председатель Госсовета.

«Предмет теоретизированный, практически не направленный», – практически хором ответили ему учителя из зала.

Глава Минобрнауки Ильсур Хадиуллин уточнил, что вопрос очень долго обсуждался на федеральном уровне. «Много было претензий к учебникам. Поэтому в 6, 7 и 8 классах не будет обществознания, часы переходят на историю. Это решение федерального министерства. Но вопросы обществознания будут изучаться на уроках истории», – заметил он.

«Если вы нам поможете с аргументацией и доводами, мы выйдем с законодательной инициативой. Нужно найти железные аргументы», – подчеркнул Мухаметшин.

В рабочем порядке нужно подготовить анализ этой ситуации, чтобы прийти к каким-то решениям, добавила зампредседателя Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Ирина Терентьева.