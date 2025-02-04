Мухаметшин: «Наша святая обязанность – сохранять историческую правду»
В этом году тема парламентского урока – «Святое дело – Родине служить!»
Во всех школах Татарстана с 17 по 28 февраля пройдут парламентские уроки. Они будут посвящены Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ежегодно накануне старта проекта Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин встречается с педагогами. Какие напутствия он дал учителям сегодня – в репортаже «Татар-информа».
В этом году тема парламентского урока – «Святое дело – Родине служить!»
До встречи с главой парламента учителя истории и обществознания в Государственном Совете приняли участие в семинаре, на котором был дан старт парламентскому уроку. Они получили методические рекомендации по его проведению.
В этом году тема парламентского урока – «Святое дело – Родине служить!». По мнению главы Минобрнауки РТ Ильсура Хадиуллина, символично, что он посвящен этой теме. «В нынешнем году мы отмечаем 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Немеркнущая память скрепляет наш народ, помогает представителям различных поколений ощущать себя единой, сплоченной нацией», – заявил министр образования и науки РТ.
Он отметил, что все образовательные организации республики интегрированы с системой патриотического воспитания, следуют принципам гражданственности, служения Отечеству и преемственности поколений.
Ключевое воспитательное мероприятие в школах – церемония поднятия государственных флагов России и Татарстана с одновременным исполнением гимнов, подчеркнул Хадиуллин.
Одним из важных направлений гражданско-патриотического воспитания министр назвал Всероссийское детско-юношеское движение «Юнармия». В 49 штабах местных отделений этого движения в республике насчитывается более 1,2 тыс. юнармейских отрядов. По итогам прошлого года Татарстан занял первое место в ежегодном смотре-конкурсе региональных отделений общественного движения «Юнармия».
«Наша святая обязанность – сохранять историческую правду»
С помощью парламентского урока нужно еще раз обозначить важность бережного отношения и уважения к подвигу советского народа, показавшего пример самоотверженности, сплоченности и патриотизма, заявил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на встрече с учителями.
«С родителями и со школьниками нужно говорить на эту тему. Наша святая обязанность – сохранять историческую правду, передавать подрастающему поколению знания, ценности о значимости Победы», – убежден глава парламента.
По его словам, в республике осталось 9,3 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны. «Об этих людях нам всегда нужно помнить. Нужно приглашать их в школы, а также их детей и внуков на встречи с учащимися», – отметил Председатель Госсовета.
Он подчеркнул, что школьники и сами могут внести личный вклад в сохранение памяти о подвигах героев Великой Отечественной войны. В частности, проявить заботу и внимание к ветеранам, навестить их, почтить память павших у Вечного огня, расширить экспозицию школьных музеев своими экспонатами.
«С вашей помощью нужно будет организовать в республике всероссийские акции «Диктант Победы» 25 апреля, «Окна Победы», «Письмо герою». Активно развивается проект «Без срока давности» о преступлениях нацистов, которые были совершены в отношении мирных жителей. Школьники должны об этом знать», – обратился Мухаметшин к педагогам.
Председатель Госсовета заметил, что вопрос формирования уважения к культурному, историческому прошлому и традициям России и Татарстана нашел свое отражение в республиканском законе «О патриотическом воспитании граждан в РТ». «Его надо знать и детям, и родителям», – рекомендовал он.
«Парламентский урок выступает инструментом для формирования гражданской позиции учащихся»
Актуальность темы парламентского урока этого года обусловлена и нынешней ситуацией, связанной с проведением СВО, подчеркнул Мухаметшин.
«У героев тех лет – достойные наследники, принимающие участие в зоне специальной военной операции, боевых действиях, совершающие подвиги. И мы их также должны чтить. В Татарстане действуют меры поддержки для участников СВО и их семей. И эти вопросы находятся под пристальным вниманием всех органов власти. Такую задачу поставил Президент России Владимир Путин», – сказал он.
Глава парламента напомнил, что татарстанцы помогают жителям Донбасса, регулярно направляя гуманитарные грузы. «Продукты питания, медикаменты, строительные материалы, технику отправляем. Наш многонациональный народ Татарстана принимает в этом активное участие. У нас добрый и понимающий народ. Поддерживаем участников СВО в законодательной части. В этом созыве парламента опираемся на практический опыт и экспертное мнение избранных депутатов Госсовета РТ – участников СВО», – отметил он.
Председатель Госсовета попросил учителей усилить разъяснительную работу с подрастающим поколением, чтобы «молодежь чувствовала себя частью большой страны с великой культурой». По его мнению, сейчас это особенно важно, поскольку для многих детей интернет стал площадкой для общения и получения информации, в том числе деструктивной.
«Следует прививать им чувство ответственности, сопричастности к принятию значимых общественно-политических решений, определению будущего республики и страны. Парламентский урок в этом плане выступает определенным инструментом для формирования гражданской позиции учащихся нашей республики», – заявил Мухаметшин.
«Наш регион – один из лидеров в России по количеству прибывающих иностранных граждан»
В России с 1 апреля начнут действовать поправки, внесенные в Федеральный закон об образовании. Они касаются запрета принимать в школы детей мигрантов, которые не пройдут тестирование на знание русского языка.
«Это нововведение вызвало неоднозначную оценку у депутатов республиканского парламента, в том числе потому, что Татарстан является экономически привлекательной территорией для мигрантов. Наш регион – один из лидеров в России по количеству прибывающих иностранных граждан», – сказал Мухаметшин.
В прошлом году на миграционный учет в Татарстане было поставлено более 99 тыс. мигрантов. Из них 46% приехали для работы, 17% – для учебы. В школах Татарстана обучается 3178 детей мигрантов, около 300 посещают детсады.
«Работа с этими детьми, обучение их нашим законам, образу жизни в республике, русскому языку – наша задача. Важно выстроить системную работу по реализации данного нововведения в школах. Понимаем, с какими проблемами вам приходится сталкиваться. Эту нагрузку нужно будет выдержать, обратив серьезное внимание на знание ими русского языка», – подчеркнул глава парламента.
Председатель Госсовета также затронул вопрос нехватки учителей в школах. «Сейчас очень серьезно думаем над этой темой. Вместе с федеральным центром нужно подумать о повышении заработной платы этой категории людей. Одна республика своим бюджетом эту проблему не решит. А без учителей не будет уверенного завтрашнего дня», – заявил он.
Мухаметшин добавил, что 23% бюджетных средств республики направляется на сферу образования. В том числе деньги выделяются на строительство и ремонт детских садов и школ. Эта работа, по его словам, находится под личным контролем Раиса РТ Рустама Минниханова.
«Учитель сегодня бесправен, во многом не способен отвечать многим вызовам»
После напутствий Фарида Мухаметшина учителя смогли задать главе парламента вопросы и внести свои предложения.
Так, учитель истории и обществознания казанской школы № 39 Чулпан Максимова попросила на законодательном уровне принять в республике комплекс мер по повышению социального статуса учителя, его авторитета и престижа.
«Может быть, даже выработать меры по ответственности родителей за воспитание своих детей. Пора перейти от дискуссий к действиям. Учителя республики сегодня находятся не совсем в достойном положении. У учителя есть только личный авторитет – слово и оценка. Учитель сегодня бесправен, во многом не способен отвечать многим вызовам. А ведь перед нами стоит ответственность – через учеников менять мир, будущее нашей страны. И мы это осознаем», – сказала она.
Мухаметшин согласился с данной педагогом оценкой, касающейся учителей. Однако, по его мнению, авторитет учителя искусственно поднять очень сложно.
«Его делают сами учителя. Но рассмотреть этот вопрос надо будет. Может быть, мы с такой повесткой одно из заседаний Госсовета проведем в части поиска форм и методов вашей инициативы. Возможно, выйдем на какие-то предложения. И постараемся поддержать разумные предложения», – ответил Председатель Госсовета.
«Если поможете с аргументацией и доводами, выйдем с законодательной инициативой»
Ранее «Татар-информ» рассказывал о нововведениях, которые ожидают школьников в 2025/2026 учебном году. Например, изучать учебный курс «Обществознание» с 1 сентября они будут не с шестого, а с девятого класса. Время, освободившееся из-за отмены обществознания в средних классах, будет направлено на изучение истории.
Как выяснилось, не все педагоги республики одобрили такие новшества. На встрече с главой парламента по этой теме высказалась учитель истории и обществознания полилингвальной гимназии «Адымнар-Альметьевск» Гульнара Гатауллина.
«В шестых, седьмых, восьмых классах – самая основа. Дети изучают все термины, понятия именно в этих классах. На этих уроках мы изучаем экономику, Конституцию, право, политику, формы государства. Именно на этих уроках развивается патриотизм, и дети становятся политически грамотными, культурными. Теперь часов на обществознание будет недостаточно. На мой взгляд, это худшее решение Минпросвещения. А можно оставить как региональный компонент?» – обратилась она к Мухаметшину.
«А какие были аргументы, чтобы принять такое решение?» – поинтересовался Председатель Госсовета.
«Предмет теоретизированный, практически не направленный», – практически хором ответили ему учителя из зала.
Глава Минобрнауки Ильсур Хадиуллин уточнил, что вопрос очень долго обсуждался на федеральном уровне. «Много было претензий к учебникам. Поэтому в 6, 7 и 8 классах не будет обществознания, часы переходят на историю. Это решение федерального министерства. Но вопросы обществознания будут изучаться на уроках истории», – заметил он.
«Если вы нам поможете с аргументацией и доводами, мы выйдем с законодательной инициативой. Нужно найти железные аргументы», – подчеркнул Мухаметшин.
В рабочем порядке нужно подготовить анализ этой ситуации, чтобы прийти к каким-то решениям, добавила зампредседателя Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Ирина Терентьева.