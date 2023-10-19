Фарид Мухаметшин: Социально значимые расходы бюджета РТ составляют более 80%

Более 91% средств бюджета Татарстана расписаны по госпрограммам. Доля первоочередных и социально значимых расходов составляет свыше 80%. Об этом заявил Председатель Государственного Совета республики Фарид Мухаметшин на 48-м заседании парламента.

«Бюджет, представленный в Госсовет Татарстана Раисом республики Рустамом Миннихановым, сбалансирован, предварительно рассмотрен во всех комитетах парламента», – сказал спикер.

Мухаметшин заметил, что внешние и внутренние условия функционирования российской экономики кардинально изменились. «Целенаправленная деятельность недружественных стран накладывает значительное ограничение на развитие всех отраслей народного хозяйства», – добавил он.

При этом, по словам главы парламента, своевременно принятые федеральные и республиканские меры по стабилизации ситуации в экономике, снижение издержек бизнеса, сохранение рабочих мест во много сгладили негативность социально-экономических последствий.

«Отмечается плавная адаптация экономики к новым условиям и возврат на увеличение ее роста. Приоритеты, определенные в послании Раиса РТ, и те, что отражены в Стратегии-2030, в целом остаются неизменными», – подчеркнул Мухаметшин.

Речь идет о реализации нацпроектов и республиканских программ, об исполнении социальных обязательств, импортозамещении, о расширении межрегиональных связей, сокращении налоговой задолженности, об экономном расходовании бюджетных средств и о развитии новых производств. «Много работы предстоит для поддержки участков спецоперации и их семей, а также новых субъектов РФ», – заключил глава парламента.

Доходы бюджета Татарстана на 2023 год ожидаются в объеме 426,9 млрд рублей, расходы – 456,6 млрд рублей. Дефицит составит 29,7 млрд рублей с уменьшением на 15,7 млрд рублей, о чем сообщал «Татар-информ».