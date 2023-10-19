Дефицит бюджета Татарстана на 2023 год снижен на 15,7 млрд рублей

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Доходы бюджета Татарстана на 2023 год ожидаются в объеме 426,9 млрд рублей, расходы – 456,6 млрд рублей. Дефицит составит 29,7 млрд рублей с уменьшением на 15,7 млрд рублей. Законопроект, связанный с изменениями в бюджете на этот год, приняли депутаты на 48-м заседании Госсовета РТ.

«Доходную часть бюджета республики в 2023 году предлагается увеличить на 56,4 млрд рублей», – сказал министр финансов РТ Радик Гайзатуллин.

С учетом ожидаемого исполнения бюджета за год налоговые и неналоговые доходы повышены на 54,6 млрд рублей. Плановое значение по налогу на прибыль организаций увеличено на 39 млрд рублей.

«Рост ожидаемой суммы налога на прибыль в основном связан с уточнением оценки деятельности компаний нефтяной, нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслей из-за повышения цен на нефть и курса доллара, а также с увеличением поступлений от промышленных предприятий, торговых организаций, банков», – уточнил глава Минфина.

План по налогу на доходы физлиц скорректирован на 6,4 млрд рублей, что, по словам министра, в основном связано с ростом средней заработной платы.

Поступление налога на имущество организаций ожидается с ростом на 2,2 млрд рублей, неналоговых доходов – на 6,3 млрд рублей.

Расходная часть бюджета Татарстана на 2023 год увеличена на 40,7 млрд рублей.